Atli Fannar biðst afsökunar á ummælum sínum í morgun

Atli Fannar Bjarkason, þáttastjórnandi í Morgunútvarpinu á Rás 2, hefur gefið út yfirlýsingu þar sem hann biðst afsökunar á hafa sagt að Guðmundur Pálsson sé „ekkert endilega með andlit fyrir sjónvarp“.
Guðmundur, sem er best þekktur úr Baggalút, kemur til með að stýra nýjum spurningaþætti á RÚV í vetur ásamt Sigrúnu Ósk Kristjánsdóttur, sem er líklega best þekkt úr þáttunum Leitin að upprunanum. Þátturinn mun heita Landsleikarnir og verða sýndir á laugardagskvöldum. Verið er að hrista upp í dagskrá RÚV fyrir veturinn en nýlega var tilkynnt að Kappsmál færu úr loftinu.
Þættirnir voru til umræðu í Morgunútvarpinu í morgun þar sem Atli Fannar lét ummæli sín falla.
„Ég vil biðja Guðmund og fjölskyldu hans afsökunar á þessum augljósu öfugmælum. Það er bjargföst trú mín að hann eigi eftir að sóma sér vel skjánum í sjónvarpi allra landsmanna í vetur,“ segir hann í yfirlýsingunni.
„Einnig vil ég taka fram, að þó ég hafi fullyrt að þetta hafi „oft verið sagt“ þá hef ég aldrei nokkurn tíma heyrt neinn minnast á að Guðmundur Pálsson sé ekki endilega með andlit fyrir sjónvarp. Þvert á móti, þá hefur fólk farið fögrum orðum um útlit hans í þau fjölmörgu skipti sem ég hef bryddað upp á umræðunni í gegnum tíðina.“
Í Morgunútvarpinu í morgun var Atli Fannar að ræða við Guðmund og sagði þá: „Þú hefur verið meira útvarpsmegin, oft verið sagt að þú sért ekki endilega með andlit fyrir sjónvarp.“
Guðmundur svaraði þá: „Ég óttast ekki að fólk slökkvi endilega á sjónvarpinu þegar það sér mig.“
Atli Fannar dró þá strax í land og sagði: „Nei ég segi svona, þú ert mjög sætur,“ við hlátur viðstaddra.
Atli Fannar segir að hann eigi sér engar málsbætur:
„Það er stundum sagt að allt geti gerst í beinni útsendingu. Ég ætla ekki að skýla mér á bakvið það enda á ég mér engar málsbætur. Ummælin voru algjörlega úr lausu lofti gripin, misheppnuð tilraun til að vera fyndin á stundu þar sem ég átti að sýna ábyrgð og festu, við stjórnvölinn á einum vinælasta morgunþætti landsins. Af þessu hyggst ég að draga lærdóm og hef ég þegar farið fram á að útvarpsráð fjalli um málið og eftir atvikum hefji óháða úttekt á störfum mínum í Morgunútvarpinu á Rás 2.“