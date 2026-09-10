Rick Springfield viðurkennir að hafa drepið mann – „Vissi ekkert hvað ég var að gera“

Ástralska rokkstjarnan Rick Springfield viðurkennir að hafa orðið manni að bana fyrir áratugum síðan. Springfield var þá ungur maður að skemmta bandarískum dátum í Víetnam stríðinu.
Tímaritið People greinir frá þessu.
Springfield, sem er 77 ára gamall og þekktastur fyrir lag sitt Jessie´s Girl, var að ræða um daginn og veginn í nýju hlaðvarpi þegar atvikið bar á góma en það átti sér stað árið 1968 þegar hann var aðeins 19 ára. Springfield var þá í popphljómsveit sem kallaðist MPD Ltd sem var í ferðalagi um Suður Víetnam að skemmta bandarískum dátum í Víetnam stríðinu.
Skemmtu dátunum á víglínunni
„Þeir vildu sjá stelpur til að minna sig á heimahagana,“ sagði Springfield. „Svo lengi sem við vorum með nokkrar stelpur í bandinu vildu þeir ráða okkur til að spila á stríðssvæðunum í Víetnam. Þetta var svolítið klikkað. Við vorum þarna í fjóra mánuði.“
Þrátt fyrir að leggja sig í hættu hafði hljómsveitin ekki mikið upp úr þessu peningalega séð og þeir aurar sem hún fékk var strax eytt. Þetta var hins vegar reynsla sem situr með honum, sérstaklega eitt atvik þegar hann hékk með nokkrum hermönnum á víglínunni.
„Við hittum þessa gaura og okkur kom mjög vel saman og við gistum hjá þeim yfir nótt og við komumst öll fyrir í svefnskálanum, svefnskálanum við víglínuna, og ég gisti í útvarpsskálanum. Við urðum fyrir árásum og ég var að kasta sprengjum niður í rörið á mortélsbyssu.“
Eins og í bíómyndunum
En mortélsbyssa er eins konar lítil fallbyssa, eða stórskotaliðsbyssa, þar sem sprengjunni er rennt niður hlaupið áður en henni er skotið af stað.
Segir hann að þetta hafi verið eins og í bíómyndunum. Í talstöðinni hafi heyrst að það væru aðeins óvinir í kring. Svo var hann spurður hvort hann vildi varpa sprengju. Og sprengjan sem Rick Springfield sendi af stað hafði afleiðingar.
„Það erfiðasta fyrir mig var að ég kastaði niður sprengju sem lenti á einhverjum. Þeir komu daginn eftir og sögðu við mig: „Heyrðu, þú náðir einum. Þú náðir einum,“ sagði Springfield. „Ég á enn þá erfitt með að finna þessari minningu stað. Þetta er eiginlega það eina sem ég sneri með til baka sem ég vissi ekki hvað ætti að gera við.“
Á enn erfitt með þetta atvik
Springfield segist hafa verið ungur og lítið hugsað út í hlutina. Hvaða afleiðingar þeir hefðu fyrir aðra og hann sjálfan. Hann á enn þá erfitt með þetta atvik.
„Það er erfitt fyrir mig að horfast í augu við það að ég ber ábyrgð á því að hafa endað líf. Jafn vel þó þetta hafi verið fyrir löngu síðan og í stríði,“ segir hann. „Ég kom ekki nálægt þessu stríði og vissi ekkert hvað ég var að gera. Eins og krakki að leika John Wayne... en það er ansi þungbært að hugsa um raunveruleikann á bak við þetta.“