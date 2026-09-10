Ræðir áratugalanga spennu við Tom Hanks

Leikarinn Henry Winkler sagðist vera að gera „það sem hann hélt að væri starf sitt“ þegar hann var alræmdur fyrir að vera rekinn úr myndinni Turner & Hooch með Tom Hanks í aðalhlutverki.
Winkler hafði verið ráðinn til að leikstýra gamanmyndinni frá árinu 1989 af kvikmyndaframleiðandanum Jeffrey Katzenberg, að því er hann sagði í nýju viðtali í þættinum „In Depth With Graham Bensinger“.
„Ég hitti hvolpana og ég hitti Tom“ sagði Winkler um myndina sem fjallar um hunda og lögreglu. „Ég, verandi óöruggur á þessum tíma, talaði of mikið og gaf þeim leiðbeiningar,“ bætti Winkler við. „Ég gerði það sem ég hélt að væri mitt starf og ég vildi gera það aftur; og það pirraði þá greinilega.“
Winkler sem er orðinn áttræður viðurkennir að hann telji sig ekki hafa verið til þess fallinn að leikstýra myndinni, en viðurkenndi jafnframt að hafa verið „niðurbrotinn“ þegar hann var rekinn eftir „13 daga tökur“, líklega vegna spennu milli sín og stjörnu myndarinnar.
„Ég var kallaður inn á skrifstofu Jeffs Katzenberg og hann sagði: „Þetta er ekki gera sig.“ Svo fer ég á tökustaðinn. Ég sæki dótið mitt. Ég keyri heim. Ég er rekinn sem leikstjóri.“
Winkler segist ekki hafa tekið uppsögninni vel.
Í viðtalinu staðfesti Winkler að áður en hann var rekinn hefði Hanks gefið honum áritað flugvélalíkan.
Atvikið vegna Turner og Hooch virðist hafa valdið kulda í kynnum þeirra þar sem Winkler velti fyrir sér sameiginlegum skjátíma þeirra í ástsælli gamanþáttaröð árum fyrir atvikið.
Hann benti á að „áður en hann varð kvikmyndastjarna“ var Hanks, sem nú er sjötugur, gestaleikari í Happy Days árið 1982. Winkler var þá þekktur fyrir hlutverk sitt í þáttunum.
„Við gerðum litið til baka þátt af Happy Days og við vildum hafa 60 sekúndur af Tom Hanks í þættinum hans,“ sagði Winkler og bætti við að þau „hefðu ekki fengið leyfi fyrir því.“
Winkler segir í viðtalinu að hann sé enn að vinna í hvernig hann lítur á samband þeirra Hanks í dag. Þegar leikarinn var spurður hvort sambandið myndi nokkurn tímann lagast svaraði hann einfaldlega játandi.
Árið 2020 neitaði Winkler að hafa nokkurn tímann átt í ósætti við Hanks; „Ég á ekki í neinu ósætti við Tom Hanks,“ sagði hann við Vanity Fair. „Það sem allir segja og það sem er satt eru tveir ólíkir hlutir.“