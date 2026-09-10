OnlyFans-stjarnan LuLu LoveBottom er látinn - „Hef verið særður í síðasta sinn“

OnlyFans-stjarnan LuLu LoveBottom, sem hét réttu nafni Lucas Drake, er látinn 31 árs að aldri. Frá þessu greinir People. Klámmyndaleikarinn var með ríflega 30 þúsund fylgjendur á samfélagsmiðlum þar sem hann birti kynningarefni fyrir OnlyFans-síðu sína.
Ferill Drake í klámi hófst fyrir um það bil fimm árum þegar Drake, sem hafði stundað bandarískan fótbolta í háskóla, mætti á ball og uppgötvaði ást sína á burlesque-dansi. Fannst honum dansinn veita sér frelsi til að kafa ofan í kvenlegri hliðar sínar.
„Það leyfir mér að samræma kvenleika minn og karlmennsku,“ sagði hann í viðtali við OutSports á síðasta ári. „Ég er olíuborinn en leyfi mér líka að tjá kvenleika minn. Þetta er ósvikin reynsla og endurspeglar þá vegferð sem ég sá fyrir mér þegar ég var yngri.“
Drake opnaði sig í sama viðtali um þunglyndi sem hann hefur glímt við í gegnum lífið. Sem unglingur hafi hann leitað í íþróttir eftir útrás fyrir erfiðar tilfinningar en síðar hafi dansinn tekið við.
„Mér finnst gaman að nota listina mína til að tjá þessar tilfinningar. Þetta er mikill sársauki og höfnun ásamt miklum þjáningum tengdum ástarmálum“
Drake birti færslu á Instagram rétt áður en hann lét lífið. Þar skrifaði hann til fylgjenda sinna:
„Ég elska ykkur og mér þykir leitt að ég hafi ekki náð að þrauka allt til enda. Bless að eilífu. Ástarkveðja, LuLu.“
Hann skrifaði svo í myndatexta að hann væri að kljást við ástarsorg. „Hef verið særður í síðasta sinn af aðila sem ég deildi hjarta mínu með.“
_________________
Í þessari frétt er fjallað um þunglyndi og sjálfsvíg. Ef einstaklingar glíma við sjálfsvígshugsanir er bent á Hjálparsíma Rauða krossins 1717 og netspjall Rauða krossins 1717.is. Opið allan sólarhringinn. Einnig má hafa samband við Píeta-samtökin sem veita ókeypis ráðgjöf í síma 552-2218, allan sólarhringinn. Netspjall Heilsuveru þar sem svarar hjúkrunarfræðingur er líka opið frá kl.8-22 alla daga. Fyrir þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi má fá stuðning í sorg hjá Sorgarmiðstöð og hjá Pieta samtökunum.