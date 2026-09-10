Jake Lloyd hefur aldrei liðið betur

Fyrrverandi barnastjarnan Jake Lloyd, sem fór meðal annars með hlutverk ungs Anakin Skywalker í fyrsta kafla Stjörnustríðs, Ógnvaldarins, er nú kominn á góðan stað í lífinu eftir erfiða glímu við geðklofa. Dvaldi hann um tíma á geðsjúkrahúsi eftir röð óhugnarlegra atvika sem hófst með handtöku árið 2015 fyrir ofsaakstur.
Lloyd var aðeins tíu ára þegar Stjörnustríðsmyndin kom út árið 1999, spennan var mikil fyrir myndina og urðu margir aðdáendur vonsviknir með útkomuna. Það bitnaði mjög á Lloyd og æsku hans. Má þess geta að leikarinn Ahmed Best, sem lék Jar Jar Binks í kvikmyndinni, íhugaði að taka eigið líf vegna ummælanna sem féllu um hann. Þeir eru nú báðir komnir á betri stað í lífinu en um helgina birti rithöfundurinn Clayton Sandell mynd af sér með Lloyd og móður hans á Instagram.
Jake Lloyd in a new picture with his mom and author Clayton Sandell, who shares an update on the Anakin Skywalker actor.
“As you may know, [Jake and his mom] faced a lot of ups and downs managing Jake's schizophrenia diagnosis. I'm really happy to share, however, that today Jake… pic.twitter.com/q3cMm19HEY
— Star Wars Holocron (@sw_holocron) September 8, 2026
„Eins og þið vitið mörg hver þá hafa Jake og móðir hans gengið í gegnum ýmislegt eftir geðklofagreiningu Jake. Það gleður mig hins vegar mjög að geta sagt frá því að í dag líður Jake betur en ég hef nokkru sinni séð áður. Hann er opinn og áhugasamur, forvitinn og fyndinn. Við áttum frábært samtal um tölvuleiki og klippiforrit, sem eru tvö af hans helstu áhugamálum,“ segir Sandell í færslunni.
„Í júní lauk Jake langtímameðferð sem hefur gert honum einstaklega gott og hjálpað honum að halda sig við lyfin, sækja meðferð og tileinka sér aðra mikilvæga færni í daglegu lífi. Stundum mælast framfarirnar í dögum. Móðir hans heldur að veita honum einstakan og óbilandi stuðning, því eru margar ástæður til að vera bjartsýn á framtíð Jake.“