GDRN komst í hann krappan í vikunni: „Mæli ekki með“

Tónlistarkonan Guðrún Ýr Eyfjörð Jóhannesdóttir, betur þekkt sem GDRN, komst að því í vikunni að saklaus leikur með börnum getur haft skondnar afleiðingar, alla vega þegar litið er til baka.
GDRN var að leika sér með syni sínum og leyfði honum að mála sig í framan, eitthvað sem margir foreldrar ungra barna ættu að kannast við. Í myndbandi sem hún birti á TikTok má sjá hana þvo andlitið á sér af miklum móð með sápu og vatni, en málningin haggast ekki: „Þegar andlitsmálningin sem sonur þinn málaði þig með var mögulega ekki andlitsmálning eftir allt saman.“
Þegar andlitsmálningin sem sonur þinn málaði þig með var mögulega ekki andlitsmálning eftir allt saman 🤡
Tæp 38 þúsund áhorf eru á myndbandið og nokkrir koma með ráðleggingar í athugasemdum, ein bendir á að kókosolía fjarlægi allt. Annar segir að hér sé GDRN einfaldlega komin með listaverk fyrir næsta gigg. Í næsta myndbandi segir GDRN: „Þetta náðist loksins af með olíu.“ Sýnir hún litina fjóra sem sonur hennar notaði og segir ekki vita hvaðan þeir eru. „Mæli ekki með.“
@gdrngdrn Replying to @Birta Blanco ♬ original sound - GDRN