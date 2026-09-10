Eva Rún og Blær hljóta Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur

Hildur Björnsdóttir borgarstjóri afhenti Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur í Höfða í dag.
Á sjöunda tug handrita bárust í samkeppni Reykjavíkurborgar um Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur að þessu sinni. Dómnefnd segir mörg þeirra hafa verið mjög góð og að úr vöndu hafi verið að ráða. Eftir endurtekinn lestur þeirra handrita sem þóttu skara fram úr varð það einróma niðurstaða dómnefndar að handritið Bestu vinir væri helst til verðlauna fallið.
Bestu vinir fjallar um dreng og stúlku sem kynnast þegar stúlkan flytur í næsta hús við drenginn. Honum líkar ekki við hana í fyrstu en það breytist þegar hún verður sessunautur hans í skólanum. Saman takast þau á við dularfulla ráðgátu um atburði í skólanum og með ævintýrum þeirra þróast óvænt vinátta. Höfundar eru: Eva Rún Þorgeirsdóttir og Blær Guðmundsdóttir. Útgefandi: Bókabeitan.
Bókinni verður dreift í búðir eftir afhendingu verðlauna.
„Bestu vinir er samstarfsverk okkar. Söguna sömdum við í sameiningu, en ég, Eva Rún, skrifa textann og Blær teiknar myndir og hannar útlit bókarinnar. Mikil samvinna var í öllu sköpunarferlinu. Við lögðum mikla vinnu í að láta texta og myndir spila saman og er bókin stútfull af myndum. Hugmyndin að bókinni kviknaði eftir ótal mörg samtöl við krakka um vináttu og samvinnu í skólaheimsóknum og sögusmiðjunum okkar,“ segja höfundar um bókina.
Í umsögn dómnefndar kemur fram að sagan sé vel skrifuð á góðu máli sem hæfi aldri væntanlegra lesenda. Sögupersónur séu vel skapaðar og sagan bæði spennandi og skemmtileg. Myndir séu órjúfanlegur hluti verksins og gæða það auknu lífi. Dómnefnd telur að Bestu vinir geti fallið ungum lesendum vel í geð og veitt þeim lestraránægju um leið og sagan sýni fram á gildi vináttu og fordómaleysis án þess að boðskapnum sé haldið sérstaklega að lesandanum.
Sagan höfðar einkum til lesenda á miðstigi grunnskóla og bendir dómnefnd á mikilvægi þess að í boði sé skemmtilegt og aðgengilegt lesefni fyrir börn sem eru að byrja að lesa sjálf og óstudd.
Í dómnefnd Barnabókaverðlauna Guðrúnar Helgadóttur 2026 sátu Þorgeir Ólafsson, Ragnheiður Gestsdóttir og Katrín Lilja Jónsdóttir.
Um Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur
Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur voru stofnuð árið 2018 til heiðurs Guðrúnu Helgadóttur rithöfundi. Verðlaunin eru veitt árlega fyrir óprentað handrit að barna- eða ungmennabók og er markmið þeirra að hvetja til nýsköpunar í íslenskum barnabókmenntum og styðja við höfunda sem skrifa fyrir börn og ungmenni.