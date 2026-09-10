Baldur horfir á þetta viljandi „Djöfull skammast ég mín“

Félagarnir Einar Bárðarson og Baldur Rafn Gylfason halda úti hlaðvarpinu Menn eins og við þar sem þeir hakka í sig vandamál og verðlaunin sem miðaldra karlmenn standa frammi fyrir í dagsins önn. Í nýjasta þættinum ræða þeir meðal annars sjónvarpsáhorf og bresku þættina Gentlemen sem Guy Richie framleiðir sem fara nú eins og eldur í sinu um streymisveitur heimsins þegar Baldur gerir óvænta játningu.
Baldur viðurkenndi að hann horfði reglulega á sænsku útgáfuna af Married at First Sight og það ekki fyrir tilstilli eiginkonunnar. „Þú ert bara að horfa á þetta viljandi?“ spurði Einar vantrúaður þegar Baldur játaði áhuga sinn á þáttunum. Baldur reyndi lítið að verja sig og viðurkenndi að hann skammaðist sín örlítið fyrir áhorfið.
Skýringin reyndist þó býsna rökrétt. Baldur sagðist oft vera einn heima á kvöldin þegar eiginkonan væri í vinnu og þá setti hann þáttinn í gang meðan hann undirbyggi kvöldmatinn og gengi frá í eldhúsinu. Hann lýsti þáttunum sem eins konar „heilahávaða“ sem hægt væri að hlusta á án þess að þurfa að fylgjast stöðugt með. Hann gæti litið upp þegar eitthvað áhugavert gerðist en annars haldið áfram að elda og ganga frá.
Einar átti erfitt með að sætta sig við játninguna og velti fyrir sér hvort reiknirit samfélagsmiðlanna væru nú farin að fylla síma Baldurs af brúðarkjólum, brúðkaupsþjónustu og aðhaldsfatnaði. Baldur neitaði því ekki alfarið. Hann dró þó skýr mörk við aðra raunveruleikaþætti. Love Island væri til dæmis ekki á dagskránni. Þátttakendurnir þar væru einfaldlega of ung, of falleg og kynþokkafull. „Ég verð bara öfundsjúkur,“ sagði Baldur.
Umræðan skilaði einni af stærri spurningum 24. þáttarins: Hvenær hættir raunveruleikasjónvarp að vera sakbitin afþreying (e. Guilty Pleasure) og verður einfaldlega hluti af alvöru miðaldra lífsgæðum?
Eins og áður ræða þeir félagar allt það sem skiptir nákvæmlega engu máli... en er samt ótrúlega mikilvægt. Hægt er að hlusta á þáttinn í heild sinni hér: