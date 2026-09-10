Aðdáendur hneykslaðir á Harry Styles vegna óhugnanlegrar vísunar til 11. september - „Hver ​​samþykkti þetta“

Harry Styles er gagnrýndur fyrir listaverk á miða á tónleikaferðalagi hans Together, Together sem inniheldur óhugnanlega vísun í 11. september, aðeins tveimur dögum fyrir 25 ára afmæli hryðjuverkanna.
Notandi á samfélagsmiðli deildi mynd af tónleikamiðanum sem sýnir gulan bíl, að því er virðist með Styles í bílnum, fljúga yfir Empire State bygginguna og skilja eftir sig skýrák yfir hið þekkta kennileiti New York borgar. Tónleikamiðinn var fyrir miðvikudaginn 9. september, sjöunda kvöldið sem Styles kemur fram í Madison Square Garden. „Að setja þetta aftan á miðann í vikunni með 11. september er helvítis brjálæði, þetta er sæt mynd en ég óttast að þetta hafi ekki verið góð hugmynd,“ skrifaði einn um listaverkið og annar benti á: „Svolítið djarft miðað við að þetta er 11. september vika í New York borg.“ „Bróðir, þetta er galið,“ skrifaði netverji og annar bætti við, „Hver samþykkti þetta?“
Íbúar New York búa sig undir að minnast þeirra 3000 sem féllu frá þegar Tvíburaturnarnir í World Trade Center hrundu eftir að tveimur farþegavélum var flogið á þá 11. september 2001. Um er að ræða mannskæðustu hryðjuverkaárás í sögu Bandaríkjanna.
TONIGHTS TICKET https://t.co/6RkS6hkOnY
— cove 💋🪩 (@familyshowstyle) September 9, 2026
Styles er með 30 dagsetta tónleika í Madison Square Garden, þeir fyrstu 26. ágúst og síðustu verða á hrekkjavökunni 31. október. Hann hefur þegar komið fram í Amsterdam, London, São Paulo og Mexíkóborg. Eftir New York mun Styles halda tónleika í Melbourne og Sydney í Ástralíu. Tónleikaferðalagið er þriðja sólótónleikaferð Styles síðan hann hætti með One Direction og er til stuðnings við fjórðu breiðskífu hans, Kiss All the Time. Disco, Occasional frá árinu 2026.
„Þegar við ákváðum að fara í tónleikaferðalagið árið 2026 vissi ég að það yrði sérstakt en það sem þið gerðuð úr því var miklu meira en ég hefði getað ímyndað mér,“ skrifar Styles í tölvupósti til aðdáenda sinna a miðvikudag þar sem hann sagðist á fimmtudag tilkynna dagsetningar fyrir tónleikaferðalagið árið 2026.
„Ég elska að spila tónlist, ég elska að vera með ykkur öllum og vera hluti af þeirri ást og gleði sem þið skapið saman á hverju kvöldi.“ Styles viðurkennir að tilhugsunin um að bæta við fleiri dagsetningum hafi verið ógnvekjandi, en segir „að vera listamaður er eina lífið sem ég hefur nokkurn tímann þekkt“ og að hann teldi sig „heppnustu manneskju í heimi að vera enn að deila þessum stundum með aðdáendum sínum“.
Dagsetningarnar sem verða tilkynntar í dag eru lokadagsetningar og borgir í tónleikaferðalaginu. Styles segist ekki vita hvað taki við, en sé spenntur fyrir framhaldinu.