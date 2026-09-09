Valdimar rifjar upp vendipunkt á ferlinum: „Það var einhver rödd í hausnum á mér: Hættu þessu rugli“

Valdimar Guðmundsson segir að stærsta áskorunin á tónlistarferlinum hafi ekki verið að semja lög eða syngja þau, heldur að hafa trú á sjálfum sér. Það hefur hann gert í gegnum tíðina með hljómsveitinni Valdimar, í LÓN, með Memfismafíunni, í leikhúsi, á jólatónleikum og jafnvel við jarðarfarir. Hann heldur stórtónleika í Hörpu laugardaginn 12. september.
Fyrsta platan með hljómsveitinni Valdimar kom út árið 2010 og innihélt lög sem enn eru meðal þekktustu laga sveitarinnar. En eitt þeirra kom Valdimari og félögum sérstaklega á óvart. Lagið Yfirgefinn, þar sem sungið er um mikil læti, varð að miklu vinsælla lagi en sveitin hafði nokkurn tímann gert ráð fyrir. Upphaflega töldu þeir að önnur lög af plötunni ættu meiri möguleika á að slá í gegn.
„Við héldum alltaf að Brotlentur væri lagið sem myndi vera svona vinsælasta lagið af plötunni,“ segir Valdimar. En svo fór að lagið Yfirgefinn fékk mestu spilunina, meðal annars eftir að X-ið tók lagið upp á sína arma. „Yfirgefinn var bara einhver svona sprengja sem ég einhvern veginn sá ekki fyrir,“ segir hann í Popparasögum. Áhrifin voru mikil. Skyndilega var fólk farið að þekkja söngvarann á götu og kalla á hann „Læti“, eins og gert er í laginu.
Lag sem fólk lét húðflúra
Eitt af lögunum af Undralandi sem lifa enn góðu lífi þrátt fyrir að hafa komið út fyrir um 16 árum er lagið „Þessir menn“, sem hann samdi til systur sinnar. Sérstaklega ein lína úr textanum hefur greinilega snert marga: „Vertu sterk, vertu hugrökk, vertu þú.“
Valdimar hefur meira að segja fengið myndir sendar frá fólki sem hefur látið húðflúra þessa setningu á sig. „Mér finnst það svo fáránlegt að einhver sé að tattúera eitthvað á sig sem ég skrifaði. Þetta er eins og maður sé einhver svona rithöfundur,“ segir hann og bætir við að lagið sé sérlega persónulegt fyrir sig enda var systir hans fyrsta manneskjan sem fékk að lesa textann.
Söngurinn hefur síðan farið með Valdimar inn á óvæntar slóðir. Hann hefur meðal annars orðið eftirsóttur söngvari við jarðarfarir og segir það eitt mesta traust sem hægt sé að sýna tónlistarmanni. „Að einhver sé að biðja mann um að koma og syngja bara í útförinni hjá mömmu eða pabba, eða systur eða bróður. Bara að einhver sé að vilja leggja það traust á mig finnst mér vera svo mikill heiður,“ segir Valdimar.
Starfið getur þó tekið á. Hann rifjar upp eina jarðarför þar sem sorgin í kirkjunni helltist yfir hann á meðan hann beið eftir að syngja. „Ég var bara, úff, þetta er svo erfitt, þetta er svo sorglegt. Þetta eru svo hræðilegar aðstæður,“ segir Valdimar sem þurfti að hafa sig allan við til að ná tökum á sér.
„Það var einhver rödd í hausnum á mér: Hættu þessu rugli. Þú ert bara að fara núna að veita þessu fólki þjónustu. Þú átt að fara að syngja fyrir þetta fólk.“ Hann segir þetta hafa verið eins konar vendipunkt. „Já, kannski á þeim degi varð ég professional útfararsöngvari.“
Úr tónlistinni yfir í leikhúsið
Valdimar hefur einnig haslað sér völl í leikhúsinu. Hann kom meðal annars fram sem Eddie í „Rocky Horror“ í Borgarleikhúsinu og segir það hafa verið sérstaka reynslu, ekki síst vegna þess að hann hafi upphaflega verið afar óöruggur með að tala fyrir framan fólk. „Til að byrja með sagði ég varla orð. Mér fannst það bara mjög óþægilegt. Það var gaman að syngja lögin og svona, en allt á milli laga var alveg hræðilegt ef það þurfti að fara að tala,“ segir Valdimar.
Leikhúsið hafi hins vegar hjálpað honum að verða öruggari á sviði. Hann hefur einnig tekið þátt í sýningunni „Óbærilegur léttleiki knattspyrnunnar“, sem heldur áfram inn á sitt fimmta leikár og verður sýnd sem fyrr í Borgarleikhúsinu.
Samhliða hljómsveitinni Valdimar hefur hann unnið að tónlist með LÓN, ásamt meðal annars Ómari Guðjónssyni og Ásgeiri Aðalsteinssyni, sem er einnig með honum í hljómsveitinni Valdimar. Þar var markmiðið frá upphafi að fara aðra leið og horfa meira út fyrir landsteinana. Hljómsveitin gaf þó út sína útgáfu af laginu Ég lifi í draumi eftir Eyjólf Kristjánsson, en hann verður einmitt gestur á stórtónleikum Valdimars á laugardaginn.
Ný plata á næsta ári
Þegar Valdimar lítur yfir ferilinn segir hann að stærsta áskorunin hafi í raun verið sú sama og hjá mörgum sem eru að stíga sín fyrstu skref, að þora að trúa því að maður eigi erindi. „Ég held að þetta sé svona kannski stóri hjallinn, að fara þarna út úr skelinni svolítið og ekki vera of feiminn.“
Hann segir fólkið í kringum sig hafa skipt gríðarlega miklu máli. „Ef ég hefði aldrei kynnst Ásgeiri þá gæti vel verið að ég hefði aldrei sungið,“ segir Valdimar og bætir við að núna sé hann hins vegar kominn á þann stað að hann langi einfaldlega til að skapa meira og segir stefnuna vera setta á nýja plötu með Valdimar á næsta ári en átta ár eru síðan síðasta plata hljómsveitarinnar kom út. „Mér finnst þetta svolítið langt síðan ég hef bara sest niður sjálfur við píanó eða eitthvað og samið lag. Það er það sem mig langar að fara að gera núna,“ segir Valdimar Guðmundsson.