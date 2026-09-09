Ísak Hafþórsson er 25 ára strákur úr Hafnarfirði sem passaði aldrei inn í boxin sem skólakerfið og samfélagið ætlaðist til af honum. Hann er nýjasti viðmælandi hlaðvarpsins Sterk saman.
Ísak var vel virkur sem krakki og þurfti mikla útrás. Hann æfði fótbolta framan af en passaði aldrei inn í hópinn.
Skólagangan gekk ekki vel, að sögn Ísaks, hann lenti í einelti af hendi samnemenda og kennara. Honum gekk ekki nógu vel í námi enda leið honum illa en ef hann hafði áhuga á einhverju gat hann einbeitt sér að því og þá gekk vel.
Ísak er skilnaðarbarn og rifjar upp tímann sem foreldrar hans skildu: „Ég man bara að pabbi eignaðist strax aðra konu sem fór að segja mér fyrir verkum og vera mamma mín, það var erfitt”.
Ísak var í fótbolta framan af en fann sig hvergi, ekki í skólanum og ekki í fótboltanum. Hann var lagður í einelti og leið illa. „Ég hætti í fótbolta og fann mig vel á hjólabretti en þá þurfti ég að fjármagna það sport sjálfur því foreldrar mínir studdu það ekki.“
„Pabbi sagði við mig að ég yrði dópisti ef ég byrjaði á hjólabretti“, segir Ísak og talar um þessar hættulegu staðalmyndir og fordóma.
Eini staðurinn sem hann upplifði að hann gæti verið hann sjálfur og verið öruggur var hjá ömmu hans heitinni. „Amma kenndi mér góð gildi án þess að segja mér, hún sýndi mér bara að ég væri nóg og ég er þakklátur að hafa getað verið til staðar síðustu mánuðina hennar.“
Neysla og neysluumhverfi hefur breyst töluvert á undanförnum árum og áratugum en Ísak hitti ungan dreng fyrir stuttu sem reyndi að selja honum vímuefni.
„Það kom upp að mér 16 ára strákur og bauð mér að kaupa fíkniefni. Ég sá sjálfan mig svo í honum að ég ákvað að spjalla við hann en þessi ungi strákur er í krakk og oxýneyslu sem er mun erfiðari neysla en ég var í fyrir tíu árum”.
Ísak vill gefa af sér og reyna að losa aðra stráka við þessar raunir sem hann þurfti að þola ef það er möguleiki.
Barátta hans hefur verið löng og ströng. Hann hefur misst marga vini sína og félaga en það sem gerði lokaútslagið eftir þriggja mánaða blackout var þegar hann lenti upp á kant við erlenda glæpamenn og var hótað með byssu.
„Ég náði að púsla einhverju af þessu saman í gegnum skilaboð í gömlum síma, ég man nánast ekkert. Þetta er ógeðslegt.“