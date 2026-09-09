Setur stórleikarans nær sokkið í jörðu

Höfðingjasetur Nicolas Cage í Malibu, 10,5 milljóna dollara strandeign, er bókstaflega að sökkva í jörðina. Á myndum sem PageSix birtir má sjá djúpa holu þar sem innkeyrslan að húsinu var.
Svo virðist sem asfalt og steypa hafi sprungið og fallið ofan í holuna, ásamt ýmsum hlutum, þar á meðal kamar og því sem virðist vera brotin spjöld af girðingu. Steinhnullungar sjást einnig í holunni, Á mynd sem tekin var af vettvangi eyðileggingarinnar sést sjávarbakkinn og ströndin aftan við húsið. Á myndum má sjá starfsmenn í appelsínugulum öryggisvestum meta tjónið og ganga nálægt hamfarasvæðinu.
Cage, 62 ára, keypti 375 fermetra húsið árið 2024 fyrir 10,5 milljónir dala og það býður upp á stórkostlegt útsýni yfir hafið og einkaþakverönd.
Á þriðjudag brugðust slökkviliðsmenn við tilkynningu um grun um bilun í gasleiðslu og komu að þessari eyðileggingu. Samkvæmt upplýsingum er holan sem talið er að stafi af „strandrofi“ um 9 metrar á breidd.
Engar rýmingar hafa verið fyrirskipaðar og engin meiðsli verið tilkynnt. Enginn virtist vera heima þegar gatið opnaðist. „Reyndar lítur húsið út eins og það sé í einhvers konar endurbótum.“ Hið risavaxna hús var byggt af hinum látna Jose Liberman hjá Liberman Broadcasting á tíunda áratugnum og var að lokum selt Cage eftir að hafa verið í eigu Liberman-fjölskyldunnar í mörg ár.