Breyta nafninu á South Park í South America

Höfundar teiknimyndaþáttanna vinsælu South Park, þeir Matt Stone og Trey Parker, hafa breytt nafni þeirra í South America. Virðist uppátækið vera skot á Donald Trump Bandaríkjaforseta sem fer nú mikinn í nafnabreytingum.
Sjónvarpsstöðin CNN greinir frá þessu.
Eins og flestir vita hefur Donald Trump reynt að breyta ýmsum örnefnum og allt á eina vegu. Fyrst var það Mexíkóflói sem hann kallar nú Ameríkuflóa. Í viðskiptastríði sínu við Kanada gaf hann út tilskipun um nafnabreytingu Ontario vatns í Ameríkuvatn. Nú reynir hann að breyta nafni fylkisins Nýju Mexíkó í Nýja Ameríka.
Fæstir nema dyggustu stuðningsmenn Trump taka mark á þessu en hins vegar hafa tæknirisarnir Google Maps og Apple Maps látið eftir og breytt örnefnunum fyrir notendur í Bandaríkjunum.
Nú hafa höfundar South Park ákveðið að breyta nafni þáttanna í Suðu Ameríka, sem augljóst háð á hegðun Trump.
„Innblásnir af hugrekki og föðurlandsást Apple og Google breytum við nafni South Park í SUÐUR-AMERÍKA,“ segir í tilkynningu Trey Parker og Matt Stone. Þættirnir komu fyrst út árið 1997 og eru orðnir 338 talsins, oft með mjög beyttu og pólitísku háði.