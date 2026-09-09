Bondleikari tjáir sig um orðróminn um næsta Bond

Eftir að leikarinn Gary Oldman hélt því fram að ráðningarferli fyrir James Bond væri lokið, hefur einn leikari úr fyrri myndum stigið fram til að deila hugsunum sínum um þetta allt saman.
Samkvæmt leikaranum Gary Oldman hefur „stuttlistinn“ þegar verið staðfestur.
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Á síðustu mánuðum hefur fjöldi nafna bæst við þann hatt, og sögusagnir berast um að Jacob Elordi ( Euphoria ), Callum Turner ( Rose of Nevada ), Harris Dickinson ( Babygirl ) og Aaron Taylor-Johnson ( 28 Years Later ) séu allir með í hópnum. Hins vegar sagði Oldman að Jack Lowden, meðleikari hans úr sjónvarpsþáttunum Slow Horses, gæti einnig verið valinn til að leika njósnara hennar hátignar.
Þið munið kannski eftir leikaranum Rory Kinnear sem lék starfsmannastjóra M, Bill Tanner, í Craig-myndunum, allt frá Quantum of Solace (2008) til No Time to Die (2021). Það væri því skiljanlegt ef hann héldi að næsta mynd, jafnvel þótt hann héldi ekki áfram með Craig í aðalhlutverki, myndi einnig innihalda persónu hans.
Þegar The Times spurði hann út í myndina og persónuna sagði hann: „Það er það spennandi, ég er viss um að þeir vilja halda í einhverja samfellu, hvað það þýðir fyrir fólk. En það verður allt önnur nálgun.“
Sem fjórði maðurinn til að leika hlutverk Tanner sagðist Kinnear mæta aftur á hvíta tjaldið ef óskað væri eftir því. Hann hélt áfram og hélt því fram að þrátt fyrir sögusagnir um hver gæti tekið að sér hlutverkið næst, þá sé tilhneiging til í verkefnum eins og þessu að ráða óþekkta einstaklinga.
Önnur manneskja sem hefur tjáð sig er Debbie McWilliams, sem hefur séð um hlutverkaval þriggja Bond-leikara. Hún sagði nýlega að hún vilji sjá „einhvern sem kemur algjörlega úr þurru“ og að það sem sé „algerlega nauðsynlegt“ við val á Bond sé að persónan haldist „algjör ráðgáta“.
Hvað varðar hverjir hafa verið taldir vera fremstir í flokki sagði hún: „Ég vil ekki sjá neinn þeirra sem James Bond.“ Hún útskýrði fyrir The Independent um Bond: „Við viljum vita eins lítið og mögulegt er um þá persónulega, því það er það sem njósnarar eru. Við þurfum ekki að vita hvert hann fer að versla eða hverjir foreldrar hans eru, eða hvar hann býr. Við viljum aldrei sjá hann heima. Og mikilvægur þáttur í öllu þessu er starfslýsing hans. Hann hefur leyfi til að drepa, og við verðum að trúa því að hann geti gert það. Ef þú gerir það ekki, þá hefur þú misst áhorfendurna.“