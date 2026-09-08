Var sagt hún ætti 10 ár eftir ólifuð: „Þetta var dauðadómur“

Pamela Anderson rifjaði opinskátt upp greiningu sína með lifrarbólgu C seint á tíunda áratugnum, þegar engin lækning var til við veirunni.
„Þetta var dauðadómur,“ sagði Anderson við áhorfendur á amfAR Gala Venezia 2026, viðburði til að safna fé til læknisfræðilegra rannsókna, í Feneyjum á Ítalíu á sunnudaginn, samkvæmt Variety.
„Það var það sem læknirinn minn sagði mér, að ég ætti líklega um 10 ár eftir ólifuð.“
Anderson, sem nú er 59 ára, viðurkenndi að greiningin gæti hafa „litað og spillt ákvörðunum hennar“. „Þetta var ekki ótti við dauðann, heldur ótti við hvað gæti komið fyrir ung börn mín,“ bætti hún við og vísaði til barna sinna, Brandon Thomas, 30 ára, og Dylan Jagger, 28 ára, sem hún deilir með fyrrverandi eiginmanni sínum, Tommy Lee.
„Greiningin setti líf mitt á hvolf.“
Anderson hefur áður greint frá því að hún hafi smitast af lifrarbólgu C þegar hún og Lee, sem voru gift frá 1995 til 1998, notuðu saman húðflúrsnál. Lyf til að lækna lifrarbólgu C voru samþykkt árið 2011 og Anderson var laus við sjúkdóminn árið 2015.
Leikkonan sagði við áhorfendur á sunnudag að það hefði „þurft allt sem hún átti á bankareikningnum sínum“ til að gangast undir meðferð. Þrátt fyrir að vera laus við sjúkdóminn útskýrði Anderson að „upplifun hennar af skömm og sektarkennd væri líka ómeðvituð ferð“ sem enn dvelur hjá henni og ásækir hana.
„Og rétt eins og kynferðisofbeldið sem ég varð fyrir sem barn, þá fannst mér það vera grafið á ennið á mér: Skemmd vara,“ bætti hún við. „Og ég kynnti mig sem slíka.“
Hins vegar neitar Anderson að líta á sig sem fórnarlamb.
„Ég er sigurvegari,“ sagði Anderson. „Ég er sterk og fær, meira núna en ég hefði nokkurn tíma getað dreymt um. Ég er ekki kona í neyð, sama hversu auðvelt það hlutverk er að leika.“
Anderson var sæmd hugrekkisverðlaununum á viðburði góðgerðarsamtakanna, sem hafa það að markmiði að útrýma alnæmi. Anderson greindist fyrst árið 2002 og sagði People árið 2015, áður en hún læknaðist, að hún hefði ekki fundið fyrir einkennum og lifði eðlilegu lífi.