Rýfur þögnina um nálægt-dauða-upplifun sem hún hélt leyndri í áratugi

Leikkonan Sharon Stone hefur rofið áratuga þögn til að deila óútskýranlegum, yfirnáttúrulegum sýnum sem hún upplifði þegar hún var að jafna sig eftir nær banvænt heilablóðfall árið 2001.
Í væntanlegum þætti af hlaðvarpinu Mayim Bialik's Breakdown lýsti Stone, 68 ára, opinskátt löngu bataferli sínu og afhjúpaði óhugnanlega reynslu sem hún hélt leyndri í mörg ár vegna þess að það var svo erfitt að lýsa henni með orðum.
Samkvæmt Entertainment Weekly útskýrði Stone að sýnirnar hafi byrjað að taka á sig mynd stuttu eftir að hún var útskrifuð af sjúkrahúsinu, á ruglingslegu tímabili þar sem svefnvenjur hennar voru gjörólíkar.
„Þegar ég kom fyrst heim af sjúkrahúsinu gat ég ekki sofið á nóttunni og ég svaf á daginn,“ sagði Stone. „Þegar ég lá á sófanum, sofandi og vakandi, birtust þessir kúlur mér. Þessar fimm kúlur birtust mér og þær töluðu við mig, en á stafrænu tungumáli.“ Stone lýsti því í smáatriðum hvernig þessar glóandi verur buðu upp á óþægilega innsýn í framtíðar einkalíf hennar og vöruðu hana sérstaklega við þeirri bitru forsjárbaráttu sem hún myndi að lokum ganga í gegnum vegna elsta sonar síns, Roan.
Þegar Roan kom upp var hann aðeins eins árs gamalt ungbarn, en Stone og þáverandi eiginmaður hennar, Phil Bronstein, ættleiddu hann árið 2000.
„Ég hélt bara áfram að segja við þau: ,Ég veit ekki hvort ég á að vera hér eða hvort ég á að deyja,‘“ sagði Stone. „Og þau sögðu: ,Þið eigið að vera hér.‘ Og ég sagði: ,Ég get aðeins verið hér ef tveir ykkar verða hjá syni mínum. Því ég vil ekki að hann sé einn og ég held að hann verði tekinn frá mér.‘“
Þessi óhugnanlegi fyrirboði reyndist sorglegur í raunveruleikanum. Eftir skilnað parsins árið 2004 missti Stone að lokum forsjá yfir Roan, hjartnæm ákvörðun sem hún upplýsti síðar um að hefði verið undir áhrifum fordóma í Hollywood gegn ögrandi kvikmyndahlutverkum sem hún var fræg fyrir, þar á meðal Basic Instinct .
„Jú, vissulega var hann tekinn frá mér,“ útskýrði Stone. „Og ég sagði: ,Við verðum að gera samkomulag. Þið tvö munuð vera hjá honum og vernda hann. Og þau samþykktu. Og þau sögðu: ,En örlög ykkar krefjast þess að við verðum hjá ykkur.“
Þrátt fyrir langdregna og sársaukafulla lagalega baráttu endurbyggðu Stone og Roan, sem nú er 26 ára, sterk og varanleg tengsl í gegnum árin. Stone stækkaði fjölskyldu sína með því að ættleiða tvo syni til viðbótar: Laird, 21 árs, og Quinn, 20 ára.
Þegar Stone rifjaði upp þá súrrealísku upplifun að eiga samskipti við óútskýrðu ljósin lagði hún áherslu á að fundurinn hefði aldrei gert hana hrædda eða órólega. „Ég var forvitin,“ útskýrði hún, „en samt mjög róleg.“