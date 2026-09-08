Netverjar skelfingu lostnir yfir óvæntri heimildarmynd um athafnakonuna - „Hún er bókstaflega geðveik“

Svikarinn og fyrrum athafnakonan Elizabeth Holmes afplánar nú refsingu sína í fangelsi. Þar endaði hún eftir óforskömmuð svik í tengslum við blóðprufufyrirtækið Theranos þar sem hún blekkti fjárfesta með því að sannfæra þá um að hún byggi yfir byltingarkenndri tækni sem gæti greint ýmsa alvarlega sjúkdóma og kvilla út frá aðeins einum blóðdropa. Fyrirtækið reyndist byggt á sandinum einum og ekkert af stórkallalegum loforðum Holmes stóðst nánari skoðun. Hún var árið 2022 dæmd í ellefu ára fangelsi fyrir að ljúga að fjárfestum og svíkja þá.
Heimildarmynd er nú væntanleg um athafnakonuna í næsta mánuði en hún er úr smiðju kvikmyndagerðamannanna Nathan Fielder og Lance Oppenheim. Myndin kallast You Can See Everything en þar er fylgst með lífi Holmes vikurnar áður en hún hóf afplánun. Mikil leynd hefur hvílt yfir myndinni, í raun svo mikil leynd að fáir voru meðvitaðir um tilvist hennar þar til fyrir örfáum dögum þegar fyrsta stiklan birtist á netinu. Stiklan sýnir brot úr innilegu samtali Fielder og Holmes sem virkar bæði óvenjulegt og óþægilegt. Einkum er það augnsvipur Holmes sem hefur skotið netverjum skelk í bringu. Þar segir Elizabeth, með galopin augun:
„Ég er ekki þannig manneskja. Ég get lofað þér því. Ég hef ekkert til að blekkja þig með, og að sjálfsögðu er ég ekki að blekkja þig. Ég er að ræða við þig sem manneskju. Hvers vegna myndi ég blekkja þig? Ég hef enga ástæðu til að gera slíkt.“
Fielder svarar því að það sé nú gott en síðan kemur löng þögn þar sem Holmes starir á kvikmyndagerðarmanninn, hálfbrosandi, svolítið eins og hún sé að reyna að sannfæra hann um orð sín. Fielder spyr hvort Holmes sé að vera einlæg.
„Ég er alltaf einlæg,“ svarar Holmes og aftur kemur löng og óþægileg þögn.
Netverjar eiga bágt með að trúa því að konan í myndinni sé í raun og veru Holmes. Einn skrifar á X:
„Ekki viss hvaða leikkona þetta er en hún er að leika Elizabeth Holmes með alltof óhugnanlegum hætti, ég efa það að hún hegði sér í raun og veru svona.“
Rétt er að geta þess að Fielder er fyrst og fremst grínisti sem hefur gert það að sínu einkennismerki að skapa óþægilegar og vandræðalegar senur sem mörgum þykir hreint erfitt að horfa á.
Virðist þetta hafa tekist hjá grínistanum að þessu sinni, og það aðeins með stiklunni einni saman. Netverjum á YouTube var hreint brugðið:
„Þetta er óhugnanlegasta kvikmyndastikla sem ég hef séð. Hún er bókstaflega geðveik“
„Elizabeth Holmes gæti tekist að verða krýnd skelfilegasta manneskja kvikmyndaheimsins í ár“
„Þessi stikla var óhugnanlegri en nokkur hryllingsmynd sem ég hef séð“
„Augu konunnar endurspegla tómleika tilverunnar. Mjög vel af sér vikið.“
„Hún blikkaði 7 sinnum á 55 sekúndum. Það er helmingi minna en meðaltalið fyrir manneskjur“
„Mér finnst eins og ég þurfi að hringja í einhvern“
„Þetta virkar óþægilega mikið eins og stikla fyrir sálfræðilega hryllingsmynd“
„Vá, hún blikkar ekki. Það er eins og hún sé að reyna að dáleiða hann.“
Stiklan var birt í gær og nú þegar hafa 3 milljónir horft á hana á YouTube. Myndin var óvænt sýnd í gær á kvikmyndahátíðinni Telluride en þar stigu Fielder og Oppenheim upp á svið og sögðu:
„Ykkur sem vitið ekki hverjir við erum og eruð vonsvikin bið ég forláts en vonandi fyrir lok myndarinnar verðið þið minna vinsvikin,“ sagði Fielder. Þeir sem hafa séð myndina segja hana mjög óvenjulega. Ekki sé um hefðbundna heimildarmynd að ræða heldur eitthvað mun furðulegra. Gestir voru þó beðnir um að halda efni myndarinnar leyndu, en Fielder vill helst að sem flestir sjái myndina án þess að vita við hverju þeir eiga að búast.
Einhverjir gætu haldið að Fielder gæti eftir allan þennan tíma tjáð sig af nokkru öryggi um hvaða manneskju Holmes hefur að geyma og hvort hún sé sek eða ekki. Það er þó ekki svo. Hann segir um samræður sínar við athafnakonuna:
„Ég er enn í dag að reyna að ná utan um það sem gerðist í þessu, ég er ekki viss hvað ég gekk í gegnum,“
Að sögn gagnrýnanda Los Angeles Times, sem hefur virt þá beiðni Fielder að gera ekki of nána grein fyrir efni myndarinnar, höfðu gestir fyrst og fremst eitt að segja að sýningunni lokinni: „Þetta var galið“
I'm always being real. pic.twitter.com/4C95rfFNCl
— Elizabeth Holmes (@ElizabethHolmes) September 7, 2026