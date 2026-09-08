Karl konungur rýfur þögnina um flutning Harry prins og Markle til Bretlands

Karl konungur sýndi Harry prins og Meghan Markle nokkra hörku þegar hann rauf þögn sína um flutning hjónanna aftur til Bretlands. Samkvæmt bréfi sem fjölskylda konungsins sendi fyrir hönd hans, samkvæmt BBC staðfesti Karl að Sussex-hjónin muni ekki vinna með konungsfjölskyldunni við opinber verkefni nú þegar þau eru komin aftur til Bretlands.
Í bréfinu sagði að Harry, 41 árs, og Markle, 45 ára, gætu ekki notað titlana sína Hans og hennar konunglega hátign og væru „einkaborgarar með viðskipta- og góðgerðarhagsmuni að gæta,“ sagði háttsettur embættismaður hallarinnar við BBC. „Það er vel þekkt að í janúar 2020 sögðu hertoginn og hertogaynjan af sér fulltrúastörfum fyrir hönd þjóðhöfðingjans og eru ekki lengur starfandi meðlimir konungsfjölskyldunnar,“ sagði í bréfinu.
Í bréfinu var staðfest að samkomulag Harry og Markle frá árinu 2020 um að hætta að starfa sem meðlimir konungsfjölskyldunnar þegar þau yfirgáfu Bretland, muni haldast í gildi þrátt fyrir að þau flytji aftur til landsins. Að auki útilokaði bréfið að Sussex-fjölskyldan fengju stöðuna „hálf inni og hálf úti“, sem þýðir að þau geta ekki unnið fyrir konungsfjölskylduna á meðan þau halda áfram að stunda sjálfstæða viðskiptastarfsemi sína. „Góðgerðarstarf hertogans og hertogaynjunnar er persónulegt mál þeirra beggja og unnið í einkalífi þeirra.“
Heimildir innan bresku konungshallarinnar sögðu BBC að bréfið hefði verið sent teymi Harrys, sem og bresku ríkisstjórninni, hernum og yfirlögregluþjónunum.
Sama dag og fréttir bárust af bréfinu sást Harry í Bretlandi í fyrsta skipti síðan hann flutti, þar sem hann kom fram í Tower Bridge Studios. Hljóð- og myndverið í London deildi myndum af Harry, klæddum í svartan jakka, dökkar gallabuxur og hvíta skyrtu, þar sem hann undirritaði vegginn sinn. „Takk fyrir, Harry prins, fyrir að velja Tower Bridge Studios!“ skrifaði fyrirtækið. „Það var algjör ánægja að fá þig í vinnustofur okkar og að skrifa undir á vegginn okkar, við hlökkum til að taka á móti þér aftur.“
Sussex-hjónin sneru aftur til Englands fyrir tveimur vikum með börnum sínum, Archie prins, sjö ára, og Lilibet prinsessu,fimm ára, sex árum eftir að þau létu af konunglegum skyldum sínum. Fjölskyldan flaug að sögn í einkaflugvél frá Kaliforníu og lenti á Birmingham-flugvelli um hádegisbil 26. Ágúst. Page Six greindi frá því að fjölskyldan hefði flutt aftur heim til að vera nálægt Karli sem glímir við krabbamein, og tryggja að börnin þeirra byggi upp tengsl við fjölskyldu Harry. Konungurinn frétti af ákvörðun yngri sonar síns og tengdadóttur nokkrum dögum áður.
Í júlí tók Karl fyrsta skrefið til að sættast við Sussex-hjónin með því að bjóða þeim í sveitasetur sitt Highgrove. Endurfundurinn, sem Camilla drottning var einnig viðstödd, markaði fyrsta skipti sem konungurinn sá Archie og Lilibet í fjögur ár.
En eftir að sum viðskiptaverkefni þeirra fóru út um þúfur ákvaðu hjónin að flytja aftur til Bretlands, þrátt fyrir að Harry eigií erfiðum samskiptum við fjölskyldu sína, þar á meðal við bróður sinn Vilhjálm. Hjónin munu „halda áfram með viðskipti sín“ og búa í „ekki konunglegu heimili“ á meðan þau leita að húsi, hugsanlega í Cotswolds, sem er nálægt Highgrove House, búsetu Karls og Camillu.