Hafþór sigraði þrátt fyrir að nýtt heimsmet væri slegið

Hafþór Júlíus Björnsson stóð upp sem sigurvegari á aflraunamótinu The Strongman Open & World Deadlift Championships 2026 sem fór fram í Birmingham á Englandi um helgina.
Hafþór sigraði á mótinu í fyrra og setti nýtt heimsmet í réttstöðulyftu 510 kg sem hann tók léttilega. Nú í ár var það Raul Flores frá Mexico sem sigraði í réttstöðulyftu með 511 kg lyftu og nýtt heimsmet. Hafþór tók 480 kg mjög létt og varð annar í réttstöðunni.
Síðan var keppt í pokakasti, hjólböruhleðslu, sirkushandlóði og Atlassteinum, Hafþór sigraði með yfirburðum eða fimm stiga mun. Hafþór komst þó ekki strax heim á hótelið þar sem fólk beið í röð eftir að fá mynd og eiginhandaráritun, þetta tók um þrjár klukkustundir.