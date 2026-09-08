Fullyrðir að nýr James Bond hafi verið valinn: „Við munum komast að því fljótlega“

Leikarinn Gary Oldman fullyrðir að næsti James Bond hafi verið ákveðinn, þar sem hann studdi mótleikara sinn í sjónvarpsþáttunum Slow Horses, Jack Lowden, til að taka að sér hlutverk njósnara hennar hátignar.
„Það hefur verið orðrómur um að hann sé á stuttlistanum,“ sagði Oldman, 68 ára, í viðtali við kanadísku sjónvarpsþáttina The Morning Show.
„Við munum komast að því fljótlega, er það ekki? Því þau hafa valið hann,“ fullyrti Oldman.. „Þau hafa tekið ákvörðun sína en ekki tilkynnt hana ennþá.“
Oldman sagði að hann „krossaði fingur“ fyrir því að Lowden, 36 ára, tæki að sér hlutverkið.
Lowden hefur ekki svarað nýjustu sögusögnum um 007, en eiginkona hans, Saoirse Ronan, tilnefndi sig nýlega til að leika illmenni í Bond-myndinni. „Ég vil verða dökkhærð,“ sagði Ronan við Empire í síðasta mánuði. „Ég sagði að ég vildi vera illmenni í Bond-mynd og ég meina það algjörlega.“
Ronan, 32 ára, hélt áfram: „Ég held að það væri mjög áhugavert að hafa ungt kvenkyns illmenni. Sérstaklega fyrir stelpur og konur, að sjá einhvern sem getur bara tekið alla þessa uppsöfnuðu reiði og beint henni einhvers staðar, það er eitthvað áhugavert við það á dramatískan hátt. Svo ég myndi elska að gera meira af því.“
Í febrúar 2025 afhentu Barbara Broccoli og Michael G. Wilson Amazon MGM Studios réttinn yfir Bond-myndaflokknum . Síðan þá hefur fyrirtækið verið að leita að rétta leikaranum í næstu mynd, sem Denis Villeneuve, leikstjóri Dune, mun leikstýra.
Lowden, Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner, Paul Mescal og Harris Dickinson hafa verið orðaðir við hlutverkið. Heimildir sögðu þó við Page Six Hollywood í síðasta mánuði að Jack Barton, sem lék lítið hlutverk í mynd Emmu Stone frá árinu 2023, Poor Things, væri líklegastur sem næsti Bond. Heimildarmenn tóku þó fram að skjápróf þyrftu enn að fara fram.
Í fyrra greindi Deadline frá því að Villeneuve væri að leita að „nýju andliti“ nánar tiltekið „óþekktum“ breskum karlkyns leikara til að taka við hlutverki 007.
„Hver sem það er verður hann að líta út eins og hann geti drepið þig með berum höndum á augabragði,“ sagði heimildarmaður við miðilinn. „Frá þeirri stundu sem þú sérð hann verður það að vera augljóst.“
Daniel Craig var síðasti leikarinn sem lék James Bond, en hann hætti eftir No Time to Die frá árinu 2021. Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton og Pierce Brosnan léku Bond á undan Craig.