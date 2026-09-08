Fagnaði sextugsafmæli með því að fækka fötum: „Þakklát“

Leikkonan Salma Hayek sannaði að aldur er bara tala þegar fækkaði fötum og stakk sér til sunds í tilefni af 60 ára afmæli sínu. Leikkonan, sem á afmæli 2. september, deildi á Instagram á mánudag kynþokkafullum myndum af sér að velta sér um í sjónum.
„60 ára og þakklát,“ skrifaði Hayek við myndirnar.
Nokkrir aðdáendur voru himinlifandi og einn þeirra skrifaði: „60 ára en samt aldurslaus ... faðir tímans hlýtur að vera heillaður af þér.“
Í viðtali við People í apríl 2025 sagði Hayek að hún væri ekki að reyna að líta yngri út, heldur vildi hún líta vel út miðað við aldur.
„Ég vil bara að maðurinn minn hugsi alltaf „Vá“ þegar hann horfir á mig,“ útskýrði hún og vísaði þar til eiginmanns síns, François-Henri Pinault.
„Mig langar samt að líða vel með útlit mitt, en ekki endilega vegna þess að ég vilji líta út eins og ég sé tvítug. Ég er spenntari fyrir því að vera fimmtug og sextug og líta vel út fimmtug og sextug. Það er allt önnur tegund af fegurð.“
Hayek hefur sagt að hugleiðsla sé leyndarmálið á bak við unglegt útlit sitt.