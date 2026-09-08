Eimskip á siglingu með arftakaætlun, mentorprógramm og frábærar móttökur fyrir FKA

„Já, hvar skal byrja? Þvílíkar móttökur þar sem við fengum að skoða nútímalegt vinnuumhverfi og kynnast stafrænni vegferð sem Eimskip hefur verið á síðustu misserin,“ segir Ingibjörg Salóme Sigurðardóttir formaður FKA eftir stórglæsilegan Opnunarviðburð Félags kvenna í atvinnulífinu, FKA hjá Eimskip. „Það var frábært að anda að sér menningunni og verja tíma með félagskonum,“ segir Andrea Róbertsdóttir framkvæmdastjóri FKA. „Það hefur verið svo gefandi að fylgjast með Eimskip og hvernig þau eru að vinna jafnréttismál með arftakaætlun og mentorprógramm svo eitthvað sé nefnt,“ bætir Andrea við. „Svo er glöggt gestsaugað og fyrir okkur að koma þarna inn og sjá litsaverk gömlu meistaranna sem mögulega greiddu ferðir um heimsins höf með myndlist var gaman. Svo er einstakt að sjá sögulega muni í glerskápum, sjá hvernig það blandast við nútímalegt starfsumhverfi. Svo er vöruhúsið þarna sem var forvitnilegt að sjá en fyrst og síðast gaman að verja tíma með starfsfólki hjá Eimskip sem tók dásamlega á móti okkur. Forstjórinn var með geggjað erindi, einn forstöðumaðurinn sat við píanóið og sló í gegn með ljúfum tónum þegar við mættum og mjög gefandi að hlusta á upplifunarsögur af starfsþróun á sviði,“ segir Andrea.
Mikilvægt að konur gefi sér leyfi að eiga áhugamál
„Farið var í rútu um hafnarsvæðið sem var mikið sjónarspil, við vorum með Blue Lagoon Skin Science, Kaffitár, Happy hydrate, PerfectTed á gjafabarnum hjá okkur fyrir félagskonur í dagskrárlok,“ segir Ingibjörg. „Guðrúnu Árnýju var svo treyst fyrir því vandasama verkefni að taka okkur upp á háa C-ið með upphitun fyrir tónleika hennar í Hörpu í nóvember og Andrea Anna félagskona mætti með Churros Wagon sem var valinn besti sætibitinn á Götubitahátíðinni í sumar,“ segir Andrea stolt af sínum konum. „Svo var milt og gott veður þannig að ekkert gat klikkað. Þetta eru hæfileikabúnt og fjölbreyttur hópur kvenna í FKA á öllum aldri um land allt. Hvet áhugasamar konur að skrá sig til leiks í FKA á heimasíðunni. Það er mikilvægt að konur gefi sér leyfi að eiga áhugamál og huga vel að tengslaneti og leggi metnað í að varða sína leið í þessu annasama lífi.“