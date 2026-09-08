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Fókus

Eimskip á siglingu með arftakaætlun, mentorprógramm og frábærar móttökur fyrir FKA

Ragna Gestsdóttir
Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 8. september 2026 09:30

„Já, hvar skal byrja? Þvílíkar móttökur þar sem við fengum að skoða nútímalegt vinnuumhverfi og kynnast stafrænni vegferð sem Eimskip hefur verið á síðustu misserin,“ segir Ingibjörg Salóme Sigurðardóttir formaður FKA eftir stórglæsilegan Opnunarviðburð Félags kvenna í atvinnulífinu, FKA hjá Eimskip. „Það var frábært að anda að sér menningunni og verja tíma með félagskonum,“ segir Andrea Róbertsdóttir framkvæmdastjóri FKA. „Það hefur verið svo gefandi að fylgjast með Eimskip og hvernig þau eru að vinna jafnréttismál með arftakaætlun og mentorprógramm svo eitthvað sé nefnt,“ bætir Andrea við. „Svo er glöggt gestsaugað og fyrir okkur að koma þarna inn og sjá litsaverk gömlu meistaranna sem mögulega greiddu ferðir um heimsins höf með myndlist var gaman. Svo er einstakt að sjá sögulega muni í glerskápum, sjá hvernig það blandast við nútímalegt starfsumhverfi. Svo er vöruhúsið þarna sem var forvitnilegt að sjá en fyrst og síðast gaman að verja tíma með starfsfólki hjá Eimskip sem tók dásamlega á móti okkur. Forstjórinn var með geggjað erindi, einn forstöðumaðurinn sat við píanóið og sló í gegn með ljúfum tónum þegar við mættum og mjög gefandi að hlusta á upplifunarsögur af starfsþróun á sviði,“ segir Andrea.

Stjórn og framkvæmdastjóri FKA með forstjóra Eimskips, frá vinstri:: Þórey Hafliðadóttir, Rósa Viggósdóttir, Ingibjörg Salóme Sigurðardóttir, Vilhelm Már Þorsteinsson, Harpa Þrastardóttir, Þórunn Hilda Jónasdóttir, Hjördís Dröfn Vilhjálmsdóttir, Þuríður H. Aradóttir Braun og Andrea Róbertsdóttir, framkvæmdastjóri FKA.
Valdís Arnórsdóttir og Guðlaug H. Jóhannsdóttir.
Linda Björk Árnadóttir, Hera Sóley Sölvadóttir, Ásta Kristín Helgadóttir, Fanney Aðalheiður Bjarkadóttir, Áslaug María Rafnsdóttir, Guðrún Lauga Ólafsdóttir, Anna María E. Guðmundsdóttir.
Sæunn Kjartansdóttir og Ólöf Sigríður Jóhannsdóttir.
Vilhelm Már Þorsteinsson forstjóri Eimskips var með öflugt erindi.
Allar konurnar fengu að prófa Blue Lagoon Skin Science leyfði okkur að prófa nýja BL+ Lip Renewal Mask hjá Ingibjörgu Guðjónsdóttur.

Mikilvægt að konur gefi sér leyfi að eiga áhugamál

„Farið var í rútu um hafnarsvæðið sem var mikið sjónarspil, við vorum með Blue Lagoon Skin Science, Kaffitár, Happy hydrate, PerfectTed á gjafabarnum hjá okkur fyrir félagskonur í dagskrárlok,“ segir Ingibjörg. „Guðrúnu Árnýju var svo treyst fyrir því vandasama verkefni að taka okkur upp á háa C-ið með upphitun fyrir tónleika hennar í Hörpu í nóvember og Andrea Anna félagskona mætti með Churros Wagon sem var valinn besti sætibitinn á Götubitahátíðinni í sumar,“ segir Andrea stolt af sínum konum. „Svo var milt og gott veður þannig að ekkert gat klikkað. Þetta eru hæfileikabúnt og fjölbreyttur hópur kvenna í FKA á öllum aldri um land allt. Hvet áhugasamar konur að skrá sig til leiks í FKA á heimasíðunni. Það er mikilvægt að konur gefi sér leyfi að eiga áhugamál og huga vel að tengslaneti og leggi metnað í að varða sína leið í þessu annasama lífi.“

Félagskonur fóru í rútu og fengu leiðsögn um hafnarsvæðið.
Sólríkur dagur hjá Eimskip.
Elísa Kristmannsdóttir og Svala Hrönn Jónsdóttir.
 Jessý Rún Jónsdóttir í viðtali.
Guðný Agla Jónsdóttir með glaðning.
Guðrún Helga Heiðarsdóttir, Hildur Jóna Bergþórsdóttir og Svanhvít Ljósbjörg Gígja.
Nútímalegt vinnuumhverfi og spennandi stafræn vegferð Eimskips.
Ingibjörg Salóme Sigurðardóttir með Elísu Dögg Björnsdóttur, framkvæmdastjóra Innanlandssviðs og Bergljótu Soffíu Benediktsdóttur, forstöðumanni aksturs og svæðisskrifstofa, sem stigu á svið.
 Unnur Agnes Níelsdóttir og Sigríður Jónsdóttir.
Andrea Anna Ingimarsdóttir hjá Churros Wagon.
Guðrún Árný náði konum á flug í söng.
Ilmur af liðinni tíð.
Félagskonur fylltu höfuðstöðvar Eimskips á stórglæsilegum opnunarviðburði. 

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