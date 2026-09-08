Bieber-hjónin í ástríðufullri myndatöku - Þetta er þeirra uppáhalds

Hjónin Justin Bieber og Hailey Bieber virtust ástfangnari en nokkru sinni fyrr þí ástríðufullri og náinni myndatöku í rúminu. Parið kysstist ákaft á meðan á heitri forsíðumyndatöku fyrir WYouth stóð sem birt var á mánudag.
Aðrar myndir sýna þau sýna hvort öðru blíðuhót. Hailey klæddist gegnsæjum náttkjól frá Miu Miu, en Justin var ýmist ber að ofan, í bol eða hettupeysu frá Skylrk clothing.
Parið svaraði einnig röð spurninga fyrir miðilinn og deildu því sem þeim fannst skemmtilegast.
Þegar Hailey var spurð um uppáhaldsmynd sína nefndi hún jólamyndina frá árinu 2000, The Grinch, með Jim Carey í aðalhlutverki, en Justin nefndi að uppáhaldsmyndin hans væri gamanmyndin og ástarmyndin frá árinu 2006, The Break-Up, með Jennifer Aniston og Vince Vaughn í aðalhlutverkum.
Hvað varðar uppáhaldsborgina þeirra, þá er New York uppáhalds hjá Hailey og Los Angeles hjá Justin. Að auki er Þakkargjörðarhátíðin uppáhaldshátíð Hailey en jólin hjá Justin.
Þegar Justin var spurður út í uppáhaldsáhugamál þeirra sagði hann að hans væri golf og Hailey viðurkenndi að hún ættii ekki „skemmtilegt áhugamál“.
Þó að svörin væru mismunandi var parið sammála um að uppáhalds leiðin þeirra til að slaka á væri í heilsulind.
Hailey og Justin giftu sig árið 2018 og hafa ekki hikað við að deila nánum myndum sínum á Instagram í gegnum árin. Þau dásama einnig hvort annað opinberlega og tileinkaði Justin konu sinni og syni þeirra, Jack Blues, nokkur lög af plötunum Swag og Swag II frá 2025. Á plötuumslaginu eru hjónin ásamt tveggja ára þeirra í sjaldgæfri fjölskyldumyndatöku.