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Fókus

Vikan á Instagram: „Ekki gleyma að brosa — þú veist aldrei hver þarf að sjá það“

Fókus
Mánudaginn 7. september 2026 09:30

Vikan á Instagram er fastur liður á DV.is þar sem við skoðum hvaða myndir slógu í gegn á Instagram síðustu daga. 

Þetta er fólkið sem við erum að fylgja, ef þú ert með ábendingu um áhugaverða einstaklinga/síður að fylgja sendu okkur póst á fokus@dv.is. 

 

Laufey Lín naut sín í „hinum fræga íslenska sumarhita“

 

Bríet segir að næsta plata sé á leiðinni

 

Guðrún biskup minnti á Gulan september

 

Gugga í gúmmíbát fagnaði afmæli Nabblans

 

Patrekur Jamie: „Undir Suður-ameríska blóðinu, hárlengingunum og botoxinu leynist bara íslenskur karlmaður sem vill veiða lax.“

 

Embla Hallfríðar naut sín á Spáni: „Aldrei vekja mig!“

 

Mari Järsk: „Ekki gleyma að brosa — þú veist aldrei hver þarf að sjá það.“

 

Herra Hnetusmjör fagnaði þrítugsafmælinu og hlóð í flutning á Las á milli línanna

 

Tónlistarstjarnan Kolfreyja Sól, best þekkt sem Alaska 1867, pósaði á bíkiní

 

Dóra Júlía fagnaði afmæli eiginkonunnar

 

Brynhildur Gunnlaugs hafði gaman

 

Sunneva Einars mætti í brúðkaup mágkonu sinnar

 

Hildur Sif var ekki langt undan

 

Selma Soffía deildi nokkrum augnablikum úr lífinu sínu

 

Gummi Kíró með heimspekileg skilaboð til þjóðarinnar

 

Stjörnulögmaðurinn Sævar Þór heldur áfram að varpa sannleikssprengjum: „Vöfflubakstur fyrir kaffiboðið í sveitinni. Besta endurnæringin!“

 

Móeiður tók þátt í rauðvínsmaraþoni í Frakklandi

 

Stebbi Jak á peppuðustu eiginkonuna

 

Birgitta Líf fór í vinahópnum í brunch

 

Sigurbjörg Birta leit í spegil

 

Sveindís Jane er í tveggja vikna keppnisferðalagi með Englunum (Angel City FC)

 

Halla forseti tók á móti formönnum norrænu blaðamannafélaganna

 

Sólrún Diego birti fleiri myndir frá Barcelona

 

Ásdís María: „Lífið er stutt, sem betur fer er ég það ekki“

 

Ásgerður Diljá naut sín í Frakklandi með vinkonunum

 

Fegurðardrottningarnar Sigga Ósk, Lilja og Hrafnhildur brugðu á leik

Vikan á Instagram

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