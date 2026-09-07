Vikan á Instagram: „Ekki gleyma að brosa — þú veist aldrei hver þarf að sjá það“

Vikan á Instagram er fastur liður á DV.is þar sem við skoðum hvaða myndir slógu í gegn á Instagram síðustu daga.
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Laufey Lín naut sín í „hinum fræga íslenska sumarhita“
Bríet segir að næsta plata sé á leiðinni
Guðrún biskup minnti á Gulan september
Gugga í gúmmíbát fagnaði afmæli Nabblans
Patrekur Jamie: „Undir Suður-ameríska blóðinu, hárlengingunum og botoxinu leynist bara íslenskur karlmaður sem vill veiða lax.“
Embla Hallfríðar naut sín á Spáni: „Aldrei vekja mig!“
Mari Järsk: „Ekki gleyma að brosa — þú veist aldrei hver þarf að sjá það.“
Herra Hnetusmjör fagnaði þrítugsafmælinu og hlóð í flutning á Las á milli línanna
Tónlistarstjarnan Kolfreyja Sól, best þekkt sem Alaska 1867, pósaði á bíkiní
Dóra Júlía fagnaði afmæli eiginkonunnar
Brynhildur Gunnlaugs hafði gaman
Sunneva Einars mætti í brúðkaup mágkonu sinnar
Hildur Sif var ekki langt undan
Selma Soffía deildi nokkrum augnablikum úr lífinu sínu
Gummi Kíró með heimspekileg skilaboð til þjóðarinnar
Stjörnulögmaðurinn Sævar Þór heldur áfram að varpa sannleikssprengjum: „Vöfflubakstur fyrir kaffiboðið í sveitinni. Besta endurnæringin!“
Móeiður tók þátt í rauðvínsmaraþoni í Frakklandi
Stebbi Jak á peppuðustu eiginkonuna
Birgitta Líf fór í vinahópnum í brunch
Sigurbjörg Birta leit í spegil
Sveindís Jane er í tveggja vikna keppnisferðalagi með Englunum (Angel City FC)
Halla forseti tók á móti formönnum norrænu blaðamannafélaganna
Sólrún Diego birti fleiri myndir frá Barcelona
Ásdís María: „Lífið er stutt, sem betur fer er ég það ekki“
Ásgerður Diljá naut sín í Frakklandi með vinkonunum
Fegurðardrottningarnar Sigga Ósk, Lilja og Hrafnhildur brugðu á leik