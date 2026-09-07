Typpastækkun dró áhrifavald til dauða

Bresk-nígeríski áhrifavaldurinn og athafnamaðurinn Igho „Tiny“ Ubiribo lést eftir að hafa gengist undir fylliefnameðferð til að stækka getnaðarlim sinn. Hann var aðeins 43 ára.
Aðgerðin sem um ræðir var framkvæmd í Taílandi.
Ubiribo, sem var með um 185 þúsund fylgjendur á Instagram og þekktur fyrir íburðarmikinn lífsstíl, var í lúxusfríi í Bangkok ásamt eiginkonu sinni, Danielle Simba Allen, þegar hann gekkst undir aðgerðina í mars.
Við rannsókn á andláti hans hjá dánardómstóli í London kom fram að 40 millílítrum af hýalúrónsýru og lídókaíni hefði verið sprautað í getnaðarlim hans á ónefndri læknastofu.
Eftir meðferðina fóru hjónin í nudd en þar kvartaði Ubiribo skyndilega undan brjóstverkjum og missti um tíma meðvitund. Hann var fluttur með sjúkrabíl á Sukhumvit-sjúkrahúsið þar sem hann gat í fyrstu svarað spurningum lækna.
Eiginkona hans greindi læknum frá fylliefnameðferðinni en áður en hægt var að senda hann í tölvusneiðmynd missti hann aftur meðvitund.
Læknar komust að þeirri niðurstöðu að Ubiribo hefði fengið lungnasegarek og var hann fluttur á gjörgæslu. Heilbrigðisstarfsfólk reyndi að endurlífga hann í meira en 100 mínútur en án árangurs. Hann lést snemma morguns 6. mars.
Við krufningu í Bretlandi fannst efni í lungum hans sem samræmdist hýalúrónsýrunni sem notuð hafði verið við meðferðina. Dánardómstjórinn Jean Harkin komst að þeirri niðurstöðu að lungnasegarekið sem dró Ubiribo til dauða hefði verið afleiðing fegrunaraðgerðarinnar.
Ubiribo var þekktur á samfélagsmiðlum undir nöfnunum Tiny, Denisi og Ego og birti þar reglulega myndir af ferðalögum sínum og íburðarmiklum lífsstíl. Hann og Danielle gengu í hjónaband í Simbabve árið 2022.
Útför hans fór fram í London í maí og vakti mikla athygli. Ubiribo var lagður til hinstu hvílu í gullkistu sem sögð er hafa kostað jafnvirði um 90 milljóna íslenskra króna.