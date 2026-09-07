Systir Dolly Parton gagnrýnir falsfréttir eftir andlát kántrígoðsagnarinnar

Systir Dolly Parton, Stella, gagnrýnir „endalausar rangfærslur“ varðandi Dolly eftir andlát hennar. „Fyrst vil ég þakka þeim sem hafið sýnt alvöru stuðning og kærleika á þessum sorgartíma fjölskyldunnar,“ byrjaði Stella yfirlýsingu sína á Instagram.
Hún lét fylgjendur sína vita að hún myndi ná sér með tímanum en syrgði nú á sinn „eigin persónulega hátt“.
Stella viðurkenndi að allar fjölskyldur ganga í gegnum missi og sorg, en samt sem áður hefur fjölskyldan þurft að gera það fyrir sjónum almennings sem hefur gert sorgarferlið krefjandi.
„Því miður, vegna þess hvernig við höfum lifað lífi okkar opinberlega, höfum við ekkert annað val en að vera undir miklum þrýstingi og tilfinningaleysi frá ókunnugum. Það er gríðarlegt magn af gervigreind og endalausu rusli sem er birt daglega og það hefur verið erfitt að meðtaka og hunsa það. Með tímanum munu þeir sem nýta sér missi og harmleiki annarra daglega halda áfram í næsta flóðbylgju endalausra upplýsinga.“
Stella, sem er 77 ára, tilgreindi ekki nánar til hvaða falsfrétta og rangfærslna hún væri að vísa, en hélt áfram að leggja áherslu á hversu mikið Dolly „elskaði aðdáendur sína“ og hefði verið glöð að sjá allan þann kærleika sem hún og fjölskylda hennar hafa fengið á þessum erfiða tíma.
Hún lauk skilaboðum sínum með því að útskýra að ást Dolly á öllum aðdáendum sínum væri ástæðan fyrir því að Dolly „kaus að láta ekki opinberlega skoðanir sínar í ljós á mörgum málum eins og stjórnmálum, trúarbrögðum og einstaklingum.“
Í athugasemdum gagnrýndu einstaklingar harðlega þá sem sýna Dolly „óvirðingu“ eftir andlát hennar og lofuðu arfleifð Dolly í góðgerðarstarfi, sem hún tók þátt í allan sinn feril, allt frá læsi meðal barna, læknisfræðilegum rannsóknum, hjálparstarfi við náttúruhamfarir og menntun.
Samtök hennar, Imagination Library, hafa gefið börnum undir fimm ára aldri meira en 300 milljónir bóka frá stofnun þeirra og munu halda áfram starfsemi sinni eftir andlát hennar.
Dolly lést 25. ágúst eftir leynilega baráttu við krabbamein . Rétt eins og hún hélt heilsu sinni leyndri hefur fjölskylda hennar haldið útför hennar eins fjarri sviðsljósinu og hún getur. Dolly var jarðsett þremur dögum eftir andlátið. Frændi hennar, Richie Owens, greindi frá:
„Hún vildi halda þessu mjög leyndu,“ sagði hann í þættinum Today. „Orðið kemur alltaf upp, „jarðarför“. Ég held ekki að það sé raunin í þessu tilfelli. Það var greftrun og hún jarðsett við hlið eiginmanns síns, Carl Thomas Dean,“ hélt hann áfram. „Hún vildi hafa útförina mjög látlausa. Þetta var mjög látlaust, mjög fljótlega framkvæmt og ekki af neinum slæmum ástæðum. Þetta var einmitt það sem hún vildi. Hún vildi halda þessu sem afar lítilli athöfn.“