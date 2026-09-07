Gagnrýndur harðlega vegna ummæla um milljarðamæringa

Bandaríski leikarinn Andrew Garfield hefur verið gagnrýndur harkalega á X eftir ummæli hans um milljarðamæringa á kvikmyndasýningu í Los Angeles á fimmtudag þar sem Garfield ræddi nýjustu kvikmynd sína, The Uprising.
Í myndbandi sem kvikmyndagagnrýnivefurinn The Movie Report hlóð upp svöruðu Garfield og leikstjórinn Paul Greengrass spurningum um sögulega hasarmyndina sem lýsir bændauppreisninni í Englandi árið 1381. Sagan gerist í kjölfar Svartadauða, þegar þungir skattar sem hirð Ríkharðs II. konungs lagði á til að fjármagna Hundrað ára stríðið ýta fátækum almúganum á ystu nöf.
„Hvað vitlu að áhorfendur taki með sér eftir að hafa horft á myndina?“ spurði áhorfandi Garfield og bætti við: „Hvað vonast þú eftir?“
„Fyrst og fremst vona ég að þau komi og sjái myndina,“ svaraði Garfield. „Í öðru lagi vona ég að myndin sé hvetjandi. Ég vona að fólk finni fyrir einhverri vakningu, að við finnum öll fyrir því að okkar eigin barátta endurspeglast í baráttu þessara persóna frá fjarlægum tíma og stað og að það gæti verið leiðbeinandi. Og ég vona að ef einhverjir milljarðamæringar horfa á myndina, þá verði þeir hræddir,“ bætti Garfield við.
Ummæli Garfields vöktu skjót viðbrögð og gagnrýnendur lögðu áherslu á þann mikla auð sem kvikmyndastjarnan hefur safnað saman á ferli sínum.
„Þegar ég heyrði fyrst að þeir væru að gera tímabilsmynd um Wat Tyler, varð ég frekar spenntur. En því meira sem Andrew Garfield talar, því meira hljómar þetta eins og þetta verði bara sósíalískt rusl,“ sagði Rick Davis, aðstoðarprestur í Providence kirkjunni í Lynchburg í Virginíu. (Garfield leikur uppspunna aðalpersónu að nafni Ploughman í myndinni, en leikarinn Cosmo Jarvis leikur sögulega uppreisnarleiðtogann Wat Tyler).
Spencer Pratt, fyrrverandi borgarstjóraframbjóðandi í Los Angeles, benti á það sem hann taldi kaldhæðni í yfirlýsingu Garfields.
„Þú meinar ... eins og milljarðamæringarnir sem gefa grænt ljós á kvikmyndirnar þínar og strjúka öllum milljóna dollara launaseðlunum þínum? Eða eru þeir góðir?“ skrifaði Pratt. Hann bætti við: „Kaldhæðnislega fékk Garfield borgað um 5 milljónir dollara fyrir að leika milljarðamæringinn Sam Altman í Artificial.“
„Það er stórkostlegt að heimsfrægi, fjölmilljónamæringurinn Andrew Garfield skuli vera að klæðast eins og talsmaður verkalýðsins,“ skrifaði John William Sherrod, dálkahöfundur Substack.
„Fleiri milljarðamæringar komu að gerð þessarar myndar en munu líklega nokkurn tímann horfa á hana,“ skrifaði Noam Blum, yfirmaður tæknimála hjá Tablet Magazine.
Garfield hefur lék í stórmyndum eins og Spider-Man: No Way Home, Hacksaw Ridge og The Amazing Spider-Man.