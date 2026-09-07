Daglegar skólaferðir Harry prins og Markle munu skapa „mestu hættuna“

Daglegar ferðir Harry Bretaprins og Meghan Markle með börn sín tvö til og frá skóla er sögð vera sú „hættulegasta“ fyrir þau eftir að fjölskyldan sneri aftur til Bretlands. Fjölskyldan fær ekki öryggisgæslu á vegum ríkisins sem skattgreiðendur greiða.
„Þetta er klárlega mesta áhyggjuefnið,“ sagði vinur náinn hjónunum í viðtali við The Telegraph á sunnudag. „Og skapar mestu hætturnar.“
Það er óljóst hvar Archie prins, sjö ára, og Lilibet prinsessa, fimm ára, munu sækja skóla, en foreldrar þeirra hyggjast keyra þau í skólann og sækja þau eftir því sem tími leyfir.
Samkvæmt The Telegraphhefur starfsfólk í skóla Lilibet og Archie þegar fengið tilkynningu um komu þeirra. Þar að auki hefur ýmsum reglum og verklagsreglum þegar verið framfylgt og kennarar hafa fengið sérstaka þjálfun.
Hjónin bíða eftir svari frá innanríkisráðuneyti Bretlands um hvort þau muni fá langtíma lögregluvernd, fjármagnaða af skattgreiðendum, nú þegar þau búa aftur í Bretlandi. Þeim var áður neitað um verndarréttindi meðan á heimsóknum til Bretlands stóð. Áhættumati Harry var lokið í júlí. Hann hefur þó enn ekki fengið svar, þar á meðal hvort matið hafi náð til Markle og barna þeirra.
Harry telur að honum hafi verið synjað um vernd vegna þess að hann sagði af sér konunglegum skyldum sínum árið 2020, og Scott Hamer, fyrrverandi konungsfjölskyldufulltrúi lögreglunnar og sérfræðingur í verndarmálum, telur einnig að prinsinn hafi ekki fengið sanngjarna matsgerð.
„Ef trúverðug ógn steðjar að honum og fjölskyldu hans ætti að meta hana hlutlægt,“ sagði Hamer við Telegraph. „Ef raunveruleg hætta er fyrir hendi ætti ríkið að veita vernd. Ef ekki, þá er það í lagi, en látið hann vita.“
Hamer varði einnig stöðu Harrys sem óstarfandi konungsfjölskyldumeðlims og sagði: „Það skiptir ekki máli hvort hann er starfandi eða ekki starfandi konungsfjölskyldumeðlimur,“ bætti hann við. „Drottningarmóðirin, sem lést, fékk vernd eftir að hún lét af störfum, eins og Margaret prinsessa, eins og allir fyrrverandi forsætisráðherrar. Áhættan hverfur ekki bara.“
Telegraph skoðaði einnig 40 blaðsíðna áhættumatsform Harry, þar sem fram kom að hann hefði verið með fimm hryðjuverkasamsæri gegn sér í Bretlandi í gegnum tíðina. Að auki kom fram í skýrslunni að öryggisteymi hjónanna hefði stöðvað vopnaðan mann, sem bar hamar og límband, á heimili þeirra í Montecito í Kaliforníu árið 2023.
Harry sagði innanríkisráðuneytinu í ágúst að hann og fjölskylda hans ætluðu að flytja aftur til Evrópu í að minnsta kosti sex mánuði. Samkvæmt Telegraph heldur Harry því fram að endurmeta ætti mat á öryggi skattgreiðenda vegna „verulegra breytinga á aðstæðum“. Í síðasta mánuði staðfesti Page Six að hjónin væru að flytja aftur til Bretlands til að vera nær Karli konungi í miðri baráttu hans við krabbamein.
Þessi sákvörðun kom í kjölfar yfirlýsingar Harry við BBC í fyrra að hann gæti ekki hugsað sér að flytja heim með Markle og börnin án öryggisgæslu. Í júlí komu hjónin með eigið öryggisteymi þegar þau heimsóttu Bretland með börnin sín.