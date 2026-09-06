Var sagt að hún væri of ljót til að birta sjálfsmyndir á netinu og ávað að snúa vörn í sókn

Árið 2019 birti CNN aðsenda grein sem sjálfstætt starfandi blaðakonan Melissa Blake hafði ritað um Donald Trump Bandaríkjaforseta. Greinin setti netið á hliðina en það voru ekki efnistökin sem vöktu þetta mikla athygli heldur útlit höfundarins, Melissu sjálfrar.
Melissa var þarna 38 ára gömul en hún glímir við sjaldgæfan erfðasjúkdóm sem kallast Freeman-Sheldon heilkenni. Sjúkdómurinn hefur líka verið kallaður flautuandlitsheilkennið vegna þess að þeir sem við hann glíma eru gjarnan með lítinn munn sem minnir á varir að flauta. Einkenni heilkennisins birtast einkum í útliti, þá sérstaklega í andlitsdráttum, höndum og fótum.
Netverjar létu Melissu heyra það. Hún sagði í samtali við fjölmiðla á sínum tíma:
„Þetta voru athugasemdir frá fólki sem kallaði mig ljóta og sagði: hún lítur út eins og gasblaðra“
Kornið sem fyllti mælinn var þegar einn sérlega andstyggilegur netverji lagði til að Melissu yrði hreinlega bannað að birta sjálfsmyndir á netinu. Melissa ákvað að grípa til sinna ráða. Í stað þess að hætta að birta myndir af sér birti hún þrjár sjálfur á Twitter.
„Ég hugsaði að ég myndi bara gera þveröfugt og sýna þeim að þau myndu ekki ná yfirhöndinni gegn mér.“
Hún tók þó fram að það hefði stundum reynst erfitt að leiða hjá sér andstyggilegar athugasemdir um útlit hennar þó að hún væri ýmsu vön á 14 ára ferli sínum í blaðamennsku. Hún sagðist birta sjálfur myndir af sér í von um að ná til nettröllanna sem níddust á henni í athugasemdum:
„Ég vona að sjálfurnar mínar hjálpi þeim að sjá að það er manneskja, hinum megin við tölvuna, sem þau eru að móðga. Að mínu mati snýst þetta um að koma fram við aðra eins og þú vilt láta koma fram við þig. Ég veit að það hljómar eins og klisja en ég held þetta sé rétt.“
During the last round of trollgate, people said that I should be banned from posting photos of myself because I’m too ugly. So I’d just like to commemorate the occasion with these 3 selfies... 📸😉👋🏻 pic.twitter.com/9ZuSYFOtwv
— Melissa Blake (@melissablake) September 7, 2019
Engin fegurðardrottning en samt ekki ljót
Melissa ritaði svo um reynslu sína í gestagrein hjá Huffpost.
„Melissu Blake ætti að vera meinað að birta myndir af sjálfri sér. Þessi orð blöstu við mér einn eftirmiðdaginn þar sem ég var að renna í gegnum netið. Þetta voru bara tíu orð sem ókunnugur aðili skrifaði í athugasemd við YouTube-myndband þar sem minnst var á mig, en þessi orð hæfðu fyrir neðan beltisstað. Það kom á mig, en ekki eins mikið og þið gætuð haldið.
Særði þetta mig? Algjörlega. Kom þetta mér á óvart? Engan veginn. Því miður hef ég lært að gera ráð fyrir svona.“
Tók blaðakonan fram að það væri særandi að allt þetta mál hafi komið upp í tengslum við skrif hennar um Trump. Í stað þess að fólk hafi brugðist við skrifunum hafi verið hjólað í útlit hennar. Melissa segist vera fullkomlega meðvituð um útlit sitt en hún er þó ósammála því að hún sé ljót. Það sé miður að fötlun og ljótleiki séu tengd saman í umræðunni. Ef fötlun hefur áhrif á útlit svo útlit fellur ekki undir venjulega staðla um fegurð þá er fatlað fólk kallað ljótt.
Segist Melissa þakklát fyrir það að tíst hennar með sjálfsmyndunum hafi vakið sterk og mikil viðbrögð. Fegurð og fötlun geti alveg átt samleið og þó að hún sjálf sé engin fegurðardrottning þá þýði það ekki að hún sé ljót.
„Í þessu eina tísti eignaði ég mér fegurð mína. Í fyrsta sinn í lífinu mínu fannst mér ég verðug og eiga það skilið. Á innan við 280 stafabilum fann ég sjálfstraustið sem ég hafði leitað að.“
Nú þegar sjö ár eru liðin frá tístinu hefur Melissa haldið áfram að birta myndir. Hún er baráttukona fyrir réttindum fatlaðra og telst einnig vera áhrifavaldur. Hún hefur eins skrifað bókina Fallegt fólk eða Beautiful people þar sem hún fer yfir lífshlaup sitt og hvernig það er að búa í samfélagi sem er ekki bara hannað fyrir aðra en þig heldur reynir eins hvað það getur að fela þig.