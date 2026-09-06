Áhrifavaldur lést eftir að hann lét sprauta fylliefni í lim sinn

Bresk-nígeríski áhrifavaldurinn Igho „Tiny“ Ubiribo, betur þekktur sem Ego, lést á Taílandi í mars eftir að hann lét sprauta um 40 millilítrum af fylliefni í getnaðarlim sinn. Þetta kemur fram í skýrslu réttarmeinalæknis sem var birt nýlega.
Áhrifavaldurinn, sem var 43 ára gamall, var í fríi í Bangkok með eiginkonu sinni, Daniellu Simba Allen, þegar hann gekkst undir meðferðina með framangreindum afleiðingum, en hann vonaðist til að geta þannig stækkað lim sinn.
Eftir að fylliefninu var sprautað ætlaði Ubiribo að halda áfram að njóta lífsins með konu sinni. Þau skelltu sér í nudd en þar fór áhrifavaldurinn að kvarta undan brjóstverkjum og missti svo ítrekað meðvitund. Var hann fluttur á sjúkrahús þar sem hann átti erfitt með að tjá sig og lést svo af völdum lungnablóðreks (e. pulmonary embolism). Læknar reyndu endurlífgun í tæpar tvær klukkustundir áður en áhrifavaldurinn var úrskurðaður látinn. Algengasta ástæða lungnablóðreks er blóðtappi sem hefur myndast á öðrum stað í líkamanum. Telja læknar að fylliefnasprautan hafi valdið blóðtappanum sem dró Ubiribo til dauða. Áhrifavaldurinn var þekktur fyrir lúxuslíf og var með um 185 þúsund fylgjendur á Instagram. Hann bjó í rándýrri fasteign á góðum stað í Los Angeles og átti auk þess íbúð í London.
Lúxusdauði tók við af lúxuslífi því áhrifavaldurinn var jarðaður í gullkistu sem kostaði rúmlega 90 milljónir.