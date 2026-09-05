Baldur var í Nashville þegar Dolly féll frá – fór með blóm að stjörnu hennar

Það má segja að Baldur Hrafn Gylfason hafi verið á réttum stað á ótrúlega sérstökum tíma þegar hann heimsótti Nashville á dögunum. Baldur segir frá ferðinni í nýjasta þætti Menn eins og við, þar sem hann og Einar Bárðarson fara að venju vítt og breitt yfir málefni líðandi stundar og ýmislegt sem skiptir líklega töluvert minna máli.
Baldur var staddur í Nashville fyrir algjöra tilviljun daginn sem Dolly Parton féll frá. Fyrr um daginn hafði hann verið á gangi um borgina með vinum sínum þegar Dolly bar á góma. „Ég spurði: „Er Dolly lifandi?“ segir Baldur. Svarið var já hún væri sprelllifandi. Aðeins einum og hálfum til tveimur tímum síðar bárust þeim svo fréttirnar um andlát hennar.
„Það var náttúrulega alveg fríkað, af því ég hefði getað spurt um hvern sem er,“ segir Baldur.
Hann ákvað að fyrst hann væri staddur í Nashville þennan dag yrði hann að „show respect“ og finna stað þar sem hann gæti lagt blóm til minningar um Dolly. Eftir smá leit um borgina endaði hópurinn við stjörnu hennar, þar sem fjöldi fólks og fréttamanna var þegar farinn að safnast saman.
Tilviljunin varð enn sérstakari fyrir Baldur vegna þess að skömmu áður hafði hópurinn setið á þakbar í miðborg Nashville með nýtt hótelverkefni Dolly nánast beint fyrir framan sig. Nú stóð hann skyndilega með blóm við stjörnu hennar ásamt aðdáendum sem voru að koma saman til að minnast hennar.
„Þetta var svolítið emotional,“ segir Baldur. „Vá, skrítið.“
Nashville-ferðin kemur töluvert við sögu í þættinum. Baldur segir meðal annars frá kúrekavæðingu sinni í borginni, en heim kom hann með Stetson-hatt, kúrekaskyrtu, Wrangler-buxur og strútsleðursstígvél. Útlitið virðist hafa verið sannfærandi því heimamaður leit á Baldur á bar og spurði: „Are you from around here?“
Einar og Baldur ræða einnig feril Dolly, tónlistina og stöðu hennar í bandarískri menningu. Þaðan tekst þeim síðan, með hefðbundnum hætti, að rata yfir í opin sambönd, sameiginleg áhugamál hjóna, hárvörur miðaldra karla og áframhaldandi baráttu við róbótasláttuvél.
Menn eins og við #23 er kominn út á Spotify og helstu hlaðvarpsveitum.
Þáttinn má hlusta á í heild sinni hér: