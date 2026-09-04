Vilhjálmur sagður brjálaður út í yngri bróður sinn út af nýju verkefni

Ber er hver að baki nema sér bróður eigi, eða svo er sagt, en þetta á ekki við um bræðurna Vilhjálm og Harry Bretaprinsa þessi misserin.
Harry hefur nú ákveðið að flytja aftur heim til Bretlands. Daily Mail segir að ein ástæða flutninganna sé sú að Harry ætli að gera sjónvarpsmynd um móður sína, Díönu prinsessu.
Heimildir miðilsins herma að Harry hafi undanfarið leitað til vina og annarra sem þekktu móður hans, sem lést í bílslysi í ágúst árið 1997, til að finna þátttakendur í myndina.
Talið er að Harry muni helga næsta árið þessu verkefni, bróður sínum til lítillar gleði.
Tæpur áratugur er síðan bræðurnir unnu saman að heimildarmyndinni Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, en á þeim tíma samdi bræðrunum vel. Staðan er önnur í dag og andar nú köldu milli bræðranna eftir að Harry ákvað að viðra einkamál fjölskyldunnar ítrekað í viðtölum, sjónvarpsþáttum og æviminningum sínum.
Blaðamaður Daily Mail, Richard Kay, sem er sérhæfður í málefnum konungsfjölskyldunnar telur að Harry sé nú að varpa olíu á eldinn. Undanfarin misseri hafi Harry svo gott sem látið sem hann sé einkabarn móður sinnar.
„Hún var móðir tveggja drengja. Vilhjálmur er alveg jafn mikill sonur móður sinnar og Harry er, en Harry vill heimta arfleifð Díönu fyrir sjálfan sig.“