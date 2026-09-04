Tony Iommi opnar sig um krabbamein sem hann hefur barist við síðan 2012

Tony Iommi, gítarleikari bresku sveitarinnar Black Sabbath og títt nefndur guðfaðir þungarokksins, greindist með krabbamein árið 2012. Hann segist hafa gott læknateymi og meinið sé í rénun.
Eins og segir í frétt miðilsins Blabbermouth þá greindist Iommi, sem er nú 78 ára, með eitlakrabbamein árið 2012. Nú fimmtán árum seinna er hann enn að berjast við það en tekist hefur að halda því niðri.
Iommi gekkst undir meðferð á meðan Black Sabbath tók upp sína hinstu plötu, 13. Síðan þá hefur hann gengist undir ýmsar aðgerðir og meðferðir, til dæmis var góðkynja æxli fjarlægt úr hálsi hans árið 2017.
„Þetta er allt í lagi enn þá,“ segir Iommi og bankar í við eins og hjátrúin segir. „Ég fer enn í mikið eftirlit. Og reyndar var ég að fara í fleiri blóðprufur fyrir aðeins tveimur dögum. Og ég held því áfram. Eins og allir finn ég verki og sársauka, hér og þar, en hvað varðar krabbameinið, þá hefur það haldið sig fjarri eins og er.“
Árið 2016 byrjaði krabbameinið að fara í rénun. Segist hann vera með gott læknateymi og að það sé vel fylgst með sér.