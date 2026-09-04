Tara Sif fasteignasali: Seljendur gera oft sömu mistökin

Fasteignasalinn Tara Sif Birgisdóttir segir seljendur oft gera sömu mistökin. Hún ræðir um málið í myndbandi á TikTok fyrir fasteignasöluna Eignasýn.
„Seljendur vilja oft verðleggja eignirnar sínar of hátt af því þeir búast við því að fólk undirbjóði,“ segir hún.
„Allan daginn að setja bara rétt og raunhæft verð og vera bara hörð á verðinu. Þannig færðu miklu fleiri að. Af því um leið og þú ferð að lækka verðið þá missa eignir oft sjarmann og fólk tekur eftir því.“
Hún svarar einnig öðrum áhugaverðum spurningum, eins og: „Hvað getur verið rautt flagg þegar kaupendur skoða eign í fyrsta skipti?“
„Óþrifnaður, vond lykt, mikið drasl. Þú veist, fyrstu kynni skipta máli,“ segir Tara Sif.
Horfðu á myndbandið hér að neðan.
@eignasyn Fasteignaspjall með Eignasýn - @Tara Sif Birgisdóttir #realestate #fasteignir #fasteignasala #fastlind #iceland ♬ original sound - Eignasýn