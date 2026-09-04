Óboðinn gestur setti viðtalið á hliðina - „Ókei sorrí, þetta get ég ekki“

Halldór Benjamín Þorbergsson, forstjóri fasteignafélagsins Heima, var í viðtali hjá RÚV þegar óboðinn gestur setti allt á hliðina.
Þetta má sjá á myndbandi sem fréttastofa RÚV deildi á samfélagsmiðlum í dag.
Halldór er þar slakur að veita viðtal þegar fréttakonan tekur fram að hún geti ekki unnið í svona aðstæðum.
„Ókei sorrí, þetta get ég ekki,“ sagði fréttakonan og útskýrði fyrir viðstöddum að það væri vegna geitungs. „Ég er með einhverja svona ofsageitungahræðslu,“ sagði fréttakonan sem sagði að geitungarnir sæktu mikið í hana. Eitthvað hefur geitungnum sárnað því hann virðist hafa snúið sér þá heldur að Halldóri sem háði hetjulega baráttu við óboðna gestinn og gekk svo úr mynd.