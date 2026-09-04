Nærri 400 kílóa fyrirsæta rifbeinsbraut viðskiptavin - „Fólk sem vill láta kremja sig er vanalega undirgefið“

Reenaye Starr, bandarísk kona í yfirþyngd sem starfar sem módel, segir menn vilja að hún þykist vera risi sem étur fólk. Í eitt skipti braut hún rifbein viðskiptavins.
Breska blaðið The Daily Star greinir frá þessu.
Hin 45 ára Starr, sem er frá Tampa Bay í Flórídafylki, vegur um 380 kílógrömm. Hún byrjaði að þyngjast mikið eftir að hafa fótbrotnað í bílslysi.
Hvalurinn borgar
Starr segist þéna um 8 þúsund dollara á mánuði, eða um 1 milljón króna, einkum frá einum viðskiptavini sem greiðir fyrir föt hennar, búnað, mat og framleiðslukostnað.
Ofþyngdin hefur mikil heilsufarsleg áhrif á Starr. Til að mynda á hún erfitt með að hreyfa sig. Engu að síður segist hún ekki vera að hugsa um að létta sig heldur þvert á móti hyggst hún ætla að efla og stækka feril sinn sem fetish fyrirsæta. Á síðasta ári bætti hún á sig 23 kílóum.
„Ég er að þéna einhvers staðar í kringum átta þúsund á mánuði núna. Ég á viðskiptavin sem ég kalla hvalinn,“ segir Starr. En hvalur er slangur yfir viðskiptavin sem færir fyrirtæki miklar tekjur. „Hvalurinn“ hennar Reenaye Starr er Þjóðverji. „Hann borgar fyrir allt sem ég vil,“ segir hún.
Ribeinsbraut kúnna
Eitthvað vinsælasta efnið hennar er hlutverkaleikur þar sem hún þykist vera risi sem étur fólk, traðkar eða sest á það. En þetta er þó ekki áhættulaust því að í eitt skipti rifbeinsbraut hún viðskiptavin sinn sem hún settist á.
„Fólk sem vill láta kremja sig er vanalega undirgefið,“ segir Starr. En einnig þykir mörgum viðskiptavinum hennar þetta góð tilfinning. Það er að verða fyrir miklum líkamlegum þrýstingi.
Einnig býr hún til efni þar sem hún annað hvort borðar mat eða matar aðra.
„Í þessum heimi er fólk sem elskar að sjá elskar feitar konur gera feita hluti,“ segir hún. „Kynlífsiðnaðurinn er ótrúlega opinn fyrir fólki – það er mikil viðurkenning fyrir mismunandi líkamsgerðir og hæfileika.“