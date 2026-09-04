KALEO nýtti almyrkvann í stórbrotið tónlistarmyndband - Sjáðu afraksturinn

Íslenska rokksveitin KALEO frumsýnir í dag nýtt tónlistarmyndband við lagið „The Good Die Young “.
Myndbandið var tekið upp við lifandi flutning sveitarinnar á Trölladyngju á Reykjanesskaga á meðan almyrkvi gekk yfir landið 12. ágúst síðastliðinn.
KALEO er þekkt fyrir að fara óhefðbundnar leiðir við gerð tónlistarmyndbanda og hefur í gegnum tíðina nýtt stórbrotna íslenska náttúru sem umgjörð utan um lifandi flutning sinn.
Hægt er að horfa á myndbandið hér að neðan:
„Þetta var mikilfengleg og öðruvísi upplifun, þrátt fyrir að það hafi verið skýjað. Við völdum lag sem okkur fannst passa vel við augnablikið og það var magnað að upplifa hvernig tónlistin virtist nánast hreyfast með rökkrinu, áður en birti aftur undir lok lagsins. Við tímasettum flutninginn nánast upp á sekúndu og sem betur fer gekk allt upp. Við elskum að gera þessi myndbönd, þar sem við flytjum tónlistina lifandi úti í náttúrunni. Ísland er auðvitað einstakt þegar kemur að slíkum stöðum og stendur okkur alltaf næst.“ segir Jökull Júlíusson, söngvari og lagahöfundur KALEO, í tilkynningu vegna nýja myndbandsins.
Jökull vill jafnframt koma á framfæri þökkum til allra sem komu að gerð myndbandsins.
Nóg hefur verið að gera hjá hljómsveitinni að undanförnu. Hún lauk nýverið tónleikaferð um Bandaríkin og Kanada, auk þess sem hún hélt eftirminnilega tónleika á tónlistarhátíðinni Bergmáli á Þingvöllum í sumar.
Næst á dagskrá er tónleikaferð um Ástralíu og Nýja-Sjáland sem hefst miðvikudaginn 10. febrúar í Perth. Sveitin kemur einnig fram í Melbourne, Sydney, Brisbane og Auckland áður en hún heldur í tónleikaferð um Evrópu og Bretland. Þar mun KALEO halda tuttugu og þrjá tónleika í tuttugu og einni borg í sextán löndum.
Nánari upplýsingar um tónleika og dagsetningar má finna á www.officialkaleo.com