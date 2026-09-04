Íslandsmeistari í prikhestum á leið á heimsmeistaramót

Það var heldur betur líf og fjör á Hlégarðstúni um síðustu helgi þegar Íslandsmeistaramót í prikhestum og mávagargi fór fram á bæjarhátíðinni Í túninu heima. Keppnin var hluti af Kjúllanum og ljóst að keppnin var hörð.
Í prikhestakeppninni var keppt í bæði stíl og hraða og voru dómararnir Mosfellingarnir Ragnheiður Ríkharðsdóttir, fyrrverandi bæjarstjóri, Ásgeir Jónsson, formaður Aftureldingar, og Hilmar Gunnarsson bæjarstjóri. Steindi Jr. hélt um taumana sem kynnir keppninnar.
Birkir Ólafsson stóð uppi sem Íslandsmeistari í fullorðinsflokki á Kjarna frá Rauðkollsstöðum, prikhesti sem hann fékk í afmælisgjöf. Birkir lætur Íslandsmeistaratitilinn þó ekki nægja heldur stefnir ótrauður á atvinnumennsku. Næsta stóra verkefni er samkvæmt Birki er heimsmeistaramótið í prikhestum sem fram fer í Frankfurt í Þýskalandi 13. júní á næsta ári.
Í öðru sæti varð Björn Einarsson á Geisla frá Hvammi og Jóna Margrét Guðmundsdóttir hafnaði í því þriðja á Herkúlesi Antoni frá Hrappstöðum.
Mávagargið ekki síður spennandi Prikhestarnir voru ekki eina keppnisgreinin á dagskrá því einnig var keppt um Íslandsmeistaratitilinn í mávagargi.
Reglurnar voru einfaldar: Hver keppandi fékk 15 sekúndur til að kalla fram sinn innri máv og sannfæra dómnefndina um að þar væri alvöru fiðurfé á ferð.
Valdimar Þórðarson reyndist allra máva glaðastur og stóð uppi sem sigurvegari keppninnar.
Steindi Jr. og Jógvan Hansen kynntu herlegheitin en í dómnefnd sátu Svanþór Einarsson, eigandi Fasteignasölu Mosfellsbæjar, Hanna Símonardóttir hjá Aftureldingu og Einar Gunnarsson Kjúlli sem eru að sjálfsögðu öll Mosfellingar.
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