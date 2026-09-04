Fanney Dóra: „Ég tók líf mitt og sneri því á hvolf“

Áhrifavaldurinn Fanney Dóra Veigarsdóttir hefur gengið í gegnum miklar breytingar undanfarið. Hún segir sjálfa sig hafa fullorðnast mikið á síðasta ári, tekið ábyrgð á eigin lífi og losað sig úr þeim fórnarlambsgír sem hún segir að hafi haldið aftur af sér. Nú ætlar hún að kafa dýpra í þær breytingar í nýju hlaðvarpi sínu, Ekkert plan, þar sem hún ræðir um lífið, móðurhlutverkið, sjálfsöryggi og allt það sem gerist þegar maður ákveður að hætta að bíða eftir rétta tímapunktinum.
„Slagorðið mitt í þessu er „ekkert plan en með allt á hreinu.“ Mig vantaði vettvang til að tala meira um hlutina og dýpra,“ segir Fanney Dóra.
Viðbrögðin hafa ekki leynt sér, hlaðvarpið hefur meðal annars skilað sér á topplista streymisveitu Apple Podcasts.
„Tók líf mitt og sneri því á hvolf“
Fanney Dóra er með tæplega 16 þúsund fylgjendur á Instagram og 13 þúsund á TikTok. Hún hefur verið virk á samfélagsmiðlum í mörg ár, frá því að Snapchat og tískublogg réðu ríkjum. Hún hefur sankað að sér dyggum fylgjendahóp og fær hún daglega fullt af spurningum um allt á milli himins og jarðar en undanfarið hefur sama spurningin verið áberandi: Hvaða breytingar gerði hún síðastliðið ár?
„Spurningin sem hefur verið að koma síðasta árið er hvernig ég tók ákvörðun um að bæta mig og mitt sjálfsöryggi. Hvernig ég svona… tók líf mitt og sneri því á hvolf,“ segir hún.
„Það kemur, við ætlum að fara yfir það í hlaðvarpinu í vetur. Það eru mjög spennandi þættir að koma tengt því. Það er mjög mikið verið að spyrja um það, bæði mig og fólkið í kringum mig. Sem er áhugavert en ég skil það alveg, finnst það ekkert pirrandi. Það er mikið verið að spá í þessu en ég mun ræða um það allt í Ekkert plan.“
„Ég finn að það er mikill áhugi á því, og líka hvernig á að finna sig eftir að verða mamma.“ Fanney Dóra segir að vissulega muni hún tala um móðurhlutverkið en það verði ekki eina umræðuefnið, fókusinn verði líka á lífið utan foreldrahlutverkisins.
„Núna er mikil pressa á konur að vera með gott félagslíf, vera í hreyfingu, vera á samfélagsmiðlum, sinna börnunum og fjölskyldunni upp á hundrað. Við eigum einhvern veginn að vera upp á hundrað alls staðar en enginn útskýrir hvernig og það má ekki spyrja.“
Fanney Dóra segir hugmyndina að hlaðvarpinu hafi að einhverju leyti komið út frá sambandi hennar við foreldra hennar, hún er dugleg að hringja í þau og leita ráða. „Ég hugsaði: Af hverju vita þau svona margt og mér finnst ég aldrei vita neitt. Þess vegna ákvað ég að láta þetta heita Ekkert plan, því ég fer ekki inn í viðtöl með fyrirfram ákveðnar spurningar. Ég ætla að ræða við fólk sem ég vill læra af og fólk sem ég held að verði gaman að hlusta á, eða bara ég að tala um eitthvað sem skiptir mig máli í klukkutíma. Bara eins og lífið er og flæðir.“
Aðspurð hvað foreldrar hennar sögðu þegar hún spurði þau af hverju þau vita svona mikið segir Fanney Dóra hlæjandi: „Mamma sagði bara: Stundum er ég að giska.“
Hefur fullorðnast mikið síðasta árið
Í fyrsta þætti af Ekkert plan segir Fanney Dóra að hún hafi fullorðnast mikið síðasta árið. Hún útskýrir nánar hvað hún átti með því: „Það sem ég gerði helst var að taka ábyrgð á sjálfri mér. Og hætta að hugsa alltaf: Já, svona hlutir koma alltaf fyrir mig.“
Fanney Dóra segir að hún hafi verið föst í fórnarlambsgír og hafi ákveðið að rífa sig úr honum með herkjum. Hún tekur dæmi með að kaupa íbúð, hún og unnusti hennar töldu það of fjarlægan draum fyrir venjulegt fólk eins og þau. „Svo ákváðum við að hætta að hugsa svona, af hverju ættu allir að geta þetta en ekki við?“
„Ég myndi segja að það, útlitslega, andlega, líkamlega, bara allt, hafi breyst mest hjá mér þegar ég ákvað að hætta að vera fórnarlamb í eigin lífi.“
Það hefur samt ekki bara verið dans á rósum síðasta ár hjá Fanneyju Dóru. Það kviknaði í nýju íbúð fjölskyldunnar í maí og við tóku framkvæmdir með tilheyrandi veseni. „Þetta var erfitt og okkur langaði að detta í fórnarlambsgírinn, „auðvitað lentum við í þessu, hver annar en við.“ En svo þarf maður að staldra við og horfa yfir allt sem maður á og taka þessa neikvæðu orku úr lífi sínu.“
Það er margt skemmtilegt á döfinni hjá Ekkert plan. „Ég er að fá góða gesti til mín sem hafa kannski ekki talað svona á þessum vettvangi. Fólk kemur á náttfötunum upp í rúm til mín og við spjöllum þar, fólk nær kannski að opna sig á hátt sem það hefur ekki gert áður.“
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