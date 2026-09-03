Þetta var svarið þegar óvæntur aðili bað Eyfa og Bubba um far með þyrlunni sem þeir leigðu

Óvænt kvöldstund Mel Gibson, þyrluferð með Bubba og sannleikurinn á bak við Álfhildi Björk og Nínu er meðal þess sem kemur fram í nýjasta þættinum af hlaðvarpinu Popparasögur þar sem Eyjólfur Kristjánsson rifjar upp ótrúlegar sögur úr tónlistarferlinum í nýjasta þætti af hlaðvarpinu Popparasögur.
Ekkert pláss fyrir Noregskonung
Eyjólfur, sem er kannski betur þekktur sem Eyfi, segir í þættinum frá því þegar hann ásamt Bubba Morthens og fleirum átti að spila á Lýðveldishátíðinni á Þingvöllum þann 17. júní árið 1994. Hann og Bubbi áttuðu sig fljótt á því að það gæti reynst erfitt að komast á milli staða, en báðir áttu þeir að spila úti á landi síðar sama dag.
„Bubbi Morthens og ég, held ég, áttum þessa hugmynd,“ rifjar Eyfi upp en þeir ákváðu að siðugast væri að leigja þyrlu.
„Og við bara gerðum það. Þetta kostaði ekkert rosa mikið sko.“
Umferðin var þung en það skipti litlu máli þegar hægt var að fljúga yfir hana. Þegar kom tími til að snúa til baka höfðu fleiri áttað sig á því að þyrla væri góð hugmynd. Áður en þyrlan fór aftur í loftið kom maður úr þjóðhátíðarnefnd að máli við Eyfa og Bubba og spurði hvort það væri ekki pláss fyrir einn til viðbótar.
„Er nokkuð far fyrir Harald Noregskonung með þyrlunni?“ spurði maðurinn úr þjóðhátíðarnefndinni því konungurinn var á leið í matarboð á Bessastöðum en bílaumferðin var alveg stopp. Bubbi hélt nú ekki. Hann sagði að þyrlan væri full og að bæði hann og Eyfi væru á leiðinni að spila úti á landi. Það væri ekkert pláss fyrir konunginn. Bubbi hafði tekið ákvörðun og þar við sat.
„Og Haraldur þurfti bara að mæta of seint til Vigdísar“
Óvænt kvöldstund með Hollywood-stjörnu
Önnur ótrúleg saga gerðist í Dublin þetta sama ár, en þar var Eyfi staddur ásamt íslenska Eurovision-hópnum. Það voru ekki bara Eurovision-farar sem voru staddir í Dublin á þessum tíma, þar var líka Hollywood-leikarinn frægi, Mel Gibson, sem var að fara að hefja tökur á kvikmyndinni Braveheart sem hann átti eftir að fá tvær Óskarsstyttur fyrir.
Eyfa og félögum hafði verið boðið í fögnuð þetta kvöld og voru þeir vel hressir þegar þeir sneru til baka á hótelið um klukkan tvö að nóttu til.
„Og Mr. Gibson stendur úti á hlaði, var bara að horfa á stjörnurnar sko. Ég náttúrulega veð á hann, kynni mig og tek í höndina á honum.“
Íslendingarnir sögðust vera á leiðinni á hótelbarinn til að fá sér einn fyrir svefninn og buðu leikaranum með.
„Við fórum á barinn, svo fórum við inn en þá var búið að loka barnum.“
Eyfi ætlaði að fara að rífa kjaft en þá sá starfsmaðurinn Mel Gibson og þá var ákveðið að opna barinn aftur. Þar sátu Eyfi og fleiri með Gibson langt fram eftir nóttu.
„Hann var að segja okkur allt um myndina og ég man að ég sagði við hann þegar ég kvaddi: Heyrðu, ég vona að þú fáir Óskarinn fyrir þetta, og hann fékk Óskarinn.“
Þegar Eyfi ætlaði svo að gera upp reikninginn morguninn eftir hafði leikarinn þegar gert það. Eins hafði staðarmiðill fengið veður af kvöldstundinni og birtist frétt um að það væri nær öruggt með hvaða landi Gibson héldi í Eurovision.
„Þetta var bara mjög skemmtilegt,“ segir Eyfi sem segist eiga stóra mynd af sér með leikaranum. Um magnaða lífsreynslu hafi verið að ræða þar sem Gibson var þarna ein stærsta Hollywood-stjarna heimsins.
Sannleikurinn á bak við Nínu og Álfheiði Björk
Í þættinum er líka farið yfir tilurð nokkurra þekktustu laga Eyjólfs, þar á meðal Nínu, sem hann samdi upphaflega fyrir Stefán Hilmarsson. Þar svarar hann einnig spurningunni hver Nína er og af hverju hann valdi það nafn. Það sama á við um Álfheiði Björk sem kom út ári fyrr.
Nafnið Nína varð fyrir valinu þar sem nafnið er ítalskt og halda átti Eurovision í Róm. Lagið fjallar um ungan mann sem hefur misst unnustu sína og getur því aðeins hitt hana í draumum sínum. Álfheiður Björk nafnið var valið út í loftið og segir Eyfi að lagið hefði allt eins geta kallast Hólmfríður Sól. Engu að síður hafi margar kenningar farið á flug og meiningar um að hin og þessi úr lífi Eyfa hafi verið innblásturinn að laginu, engar þeirra eiga þó við rök að styðjast segir Eyfi.
Hér hefur verið stiklað á stóru um það sem fram kemur í þættinum en Eyfi segir líka frá Bítlavinafélaginu, samstarfinu við Stefán Hilmarsson og Björgvin Halldórsson, Eurovision-ævintýrum í fleirtölu, Kerlingafjöllum, nýrri plötu og því hvað hefur haldið honum gangandi í tónlistinni öll þessi ár.