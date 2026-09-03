Þetta er framlag Íslands til Óskarsverðlauna 2027

Heimildamyndin Jörðin undir fótum okkar, verður framlag Íslands til Óskarsverðlaunna 2027. Myndin var valin af dómnefnd Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar, en í henni í sátu fulltrúar helstu fagfélaga íslenska kvikmyndaiðnaðarins, auk fulltrúa kvikmyndahúsa, kvikmyndagagnrýnenda og Kvikmyndamiðstöðvar Íslands.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunni.
Umsögn dómnefndar er svohljóðandi:
„Jörðin undir fótum okkar er einstaklega vel gert, persónulegt og áhrifaríkt kvikmyndaverk sem nálgast síðasta skeið mannsævinnar af kærleika og virðingu. Myndin beinir sjónum að tímabili í lífinu sem sjaldan fær mikið rými í frásögnum okkar og gerir það af einlægni og án tilgerðar.
Það er augljóst að mikil vinna, nærgætni og skilningur liggja að baki nálgun leikstjórans, Yrsu Roca Fannberg. Vistfólk hjúkrunarheimilisins Grundar hleypir áhorfandanum nærri sér af hispursleysi og úr verður frásögn sem er í senn blátt áfram og draumkennd.
Taktur hversdagslífsins á Grund myndar rauðan þráð í gegnum myndina þar sem kyrrð og máttur augnabliksins galdra fram ljúfsára fegurð. Áhorfandinn fær svigrúm til að dvelja í augnablikunum, tengjast persónunum og draga eigin ályktanir. Þannig verður hið nána og persónulega um leið sammannlegt.
Kvikmyndataka, klipping, hljóðmynd og tónlist vinna einstaklega vel saman og mynda órofa heild þar sem formið dýpkar frásögnina fremur en að yfirgnæfa hana. Myndin spannar breiðan tilfinningaskala og tekst að vera bæði falleg og sársaukafull, létt og alvarleg í senn.
Umfram allt einkennist Jörðin undir fótum okkar af ást og virðingu fyrir fólkinu sem hún fjallar um. Látlaust en áhrifamikið verk um síðustu skref lífsins, en ekki síður um lífið sjálft.“
99. Óskarsverðlaunahátíðin verður haldin sunnudaginn 14. mars 2027. Ferli kosninga Akademíunnar er þannig að stuttlistinn svokallaði verður kynntur 15. desember næstkomandi, en tilnefningar til verðlaunanna verða opinberaðar 21. janúar 2027.
Jörðin undir fótum okkar segir frá sólsetri lífsins á hjúkrunarheimili í Reykjavík þar sem tíminn lýtur sínum eigin lögmálum. Leikstjórinn Yrsa hefur sjálf starfað á hjúkrunarheimilinu Grund til margra ára. Í gegnum árin hefur hún myndað náin tengsl við heimilisfólk sem jafnframt eru viðfangsefni myndarinnar. Hið ljóðræna í hinu hversdagslega er fangað og minningarnar sem vitja eru fallegar en um leið hverfular. Kvikmyndin veitir einstaka innsýn í þetta tímabil lífsins þar sem mennska og kærleikur skín í gegn. Jörðin undir fótum okkar hefur hrifið fólk á öllum aldri og hlotið lof gagnrýnanda.
Jörðin undir fótum okkar er framleidd af Hönnu Björk Valsdóttur fyrir Akkeri Films, meðframleiðandi er Malgorzata Staron hjá Staron Film í Póllandi. Kvikmyndin er studd af Kvikmyndamiðstöð Íslands, pólska kvikmyndasjóðnum, Nordisk Film & TV Fund, Eurimage, RÚV og YLE.
Jörðin undir fótum okkar var frumsýnd á Íslandi á kvikmyndahátíðinni RIFF í október á síðastliðnu ári og hefur þegar verið sýnd á RÚV. Hún hlaut Edduna fyrir heimildamynd ársins. Alþjóðleg frumsýning var á CPH:DOX í Kaupmannahöfn og hefur hún ferðast á fjölda virtra kvikmyndahátíða um allan heim síðastliðið ár og unnið til verðlauna, m.a. þrenn verðlaun í Asíu, á Hong Kong International Film Festival, DMZ International Documentary Film Festival í Suður-Kóreu, og á Nepal International Film Festival, myndin hlaut einnig sérstaka viðurkenningu á Zurich Film Festival í Sviss.