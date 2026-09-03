„Þetta er ekkert mál” aftur í Smárabíó í tilefni 20 ára afmælis myndarinnar

Heimildarmyndin um Jón Pál Sigmarsson snýr aftur í bíó – 20 árum eftir að hún sló aðsóknarmet.
Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Smárabíó sem fer hér á eftir í heild sinni.
Þann 8. september 2006 var heimildarmyndin „Þetta er ekkert mál“ frumsýnd og sló þá aðsóknarmet sem vinsælasta heimildarmynd Íslandssögunnar.
Nú eru 20 ár liðin frá frumsýningu þessarar stórkostlegu myndar um einn magnaðasta íþróttamann Íslandssögunnar. Í tilefni af tímamótunum verður „Þetta er ekkert mál“ endursýnd í Smárabíó.
Jón Pál Sigmarsson þarf vart að kynna fyrir íslensku þjóðinni. Hann var einn þekktasti og dáðasti íþróttamaður þjóðarinnar og varð á sínum tíma lifandi goðsögn. Með einstökum krafti, keppnisskapi, húmor og eftirminnilegri framkomu heillaði hann þjóðina og varð einn glæsilegasti fulltrúi Íslands á alþjóðlegum vettvangi.
Jón Páll var fremstur meðal jafningja í kraftakeppnum víða um heim. Hann vann hverja heimsmeistarakeppnina á fætur annarri, sigraði allt sem hægt var að sigra hér heima og setti fjölda Íslandsmeta. Sigurganga hans endaði hinsvegar snemma þegar hann lést árið 1993, aðeins 32 ára gamall.
Myndin rekur lífshlaup Jóns Páls frá æsku og fyrstu skrefum í kraftlyftingum, í gegnum stórsigra hans og heimsfrægð og til síðustu ára ævi hans. Í myndinni er einnig fjallað um einkalíf hans, kvennamál, föðurhlutverkið, veikindi hans og andlátið í líkamsræktarsalnum. Þá er kafað ofan í þær sögur og ásakanir sem fylgdu lífi hans, meðal annars um steranotkun og reynt að varpa ljósi á manninn á bak við goðsögnina.
Tuttugu árum eftir frumsýningu myndarinnar er saga Jóns Páls jafn sterk og áhrifamikil. Hann lifir enn í minningu þjóðarinnar sem einn af sterkustu og eftirminnilegustu íþróttamönnum sem Ísland hefur alið af sér og persóna sem setti mark sitt á íslenska íþróttasögu.
„Þetta er ekkert mál“ varð ein vinsælasta og tekjuhæsta heimildarmynd Íslandssögunnar og náði ótrúlegum vinsældum þegar hún kom fyrst í bíó. Nú gefst nýrri kynslóð og öllum þeim sem vilja rifja upp söguna tækifæri til að sjá myndina í Smárabíó.
Þeir sem þekkja ekki sögu Jóns Páls fá hér einstakt tækifæri til að kynnast einum litríkasta íþróttamanni sem Ísland hefur átt, en fyrir þá sem sáu myndina þegar hún kom út er þetta tækifæri til að upplifa hana aftur – 20 árum síðar.
Jón Páll er mættur aftur og þetta er ekkert mál.