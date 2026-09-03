Marta María Arnarsdóttir, skólameistari Hússtjórnarskólans, kveður niður algenga mýtu um þvott í myndbandi á TikTok fyrir Milt.
Hún svarar spurningunni: „Hvaða þvottur má fara á 60 gráður?“
„Handklæði fara á 60 gráður, einnig þvottapokar og slíkt. Síðan eru það rúmfötin, ég set þau alltaf á 60 gráður. Ég á engin silki rúmföt þannig ég kemst upp með að setja öll á 60,“ segir Marta María.
„Einnig viskastykki og borðtuskur, það má líka af og til fara á 90 gráður. Og svo auðvitað má ekki gleyma nærbuxunum. Þær eiga allar helst að fara á 60 gráður, allavega af og til. Sokkar þurfa ekki að fara á 60 gráður. Það er algeng mýta að nærbuxur og sokkar þurfa að fara saman í sérstaka vél. Það er ekki satt, sokkarnir mega fara bara með öllum hinum þvottinum."
Hvað á að fara á 60°C? 🧺 Í þessu myndbandi heldur Marta María, skólastjóri Hússtjórnarskólans, áfram að fara yfir mikilvægi þess að flokka þvottinn rétt og útskýrir hvaða þvottur þolir og þarf oft 60°C þvott. Rétt hitastig getur skipt miklu máli fyrir bæði hreinlæti, litina og endingu fatnaðarins.