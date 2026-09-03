Sjónhverfingin sem fólk er að missa sig yfir - Nærð þú að láta örina fara í hina áttina?

Það er sjónhverfing að gera allt vitlaust á samfélagsmiðlum. Sjónhverfingin virkar frekar einföld, það er ör að snúast í hringi, og snýst bæði rétt- og rangsælis eftir því hvernig þú horfir á hana.
„Sama hvað þið segið þá fer örin ekki í hina áttina,“ segir einn netverji og margir taka undir.
@dailymail Which way is the arrow spinning? his optical illusion has gone viral on X, with over 47M views. If you do it right, you make this arrow spin clockwise AND counterclockwise. Really! The top quote tweet currently reads, "I deeply appreciate the small psychedelic sensation you get when you get the arrow to spin the opposite direction." Try your best! #memes #x #opticalillusion #thearrow ♬ original sound - Daily Mail
Daily Mail birti sjónhverfinguna á TikTok og hefur myndbandið fengið yfir 15 milljónir áhorfa. Fjöldi netverja hafa ritað athugasemd við færsluna og gefið þeim sem eiga erfitt með að ráða úr sjónhverfingunni ráð.
„Ímyndaðu þér að bláa línan sé nær þér og ímyndaðu þér svo að gula línan sé nær. Þannig færðu örina til að skipta um átt,“ sagði einn og margir sögðu það virka fyrir þá. Annar netverji benti á að fólk ætti annars vegar að horfa „ofan í gatið“ og hins vegar „upp í gatið“ og það myndi láta örina fara í hina áttina.