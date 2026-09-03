Perez Hilton telur að árið sé 2016 – Biður vini sína að sækja Katy Perry

Ástand bandaríska slúðurbloggarans Perez Hilton er enn alvarlegt, tæpum mánuði eftir að átakanleg bein útsending hans á TikTok endaði með því að hann var fluttur á sjúkrahús í Flórída.
Heimildarmenn Daily Mail segja Hilton, sem er 48 ára og heitir réttu nafni Mario Armando Lavandeira Jr., glíma við verulegt minnisleysi. Hann virðist hvorki átta sig á því í hvaða ríki Bandaríkjanna hann er staddur né hvaða ár er.
„Það er eins og hann hafi tapað áratug,“ segir heimildarmaður nákominn Hilton í samtali við miðilinn og bætir við að Perez sé sannfærður um að árið sé 2016.
Minnisleysið birtist meðal annars með óvæntum hætti. Hilton hefur ítrekað beðið vini sína um að fá söngkonuna Katy Perry til að heimsækja sig á sjúkrahúsið. Hann heldur því fram að þau séu bestu vinir og segir að hann hafi gert Perry að þeirri stórstjörnu sem hún er,
Hilton og Perry voru vissulega náin á árum áður og hann fjallaði mikið um hana og studdi við feril hennar þegar hún var að brjótast fram á sjónarsviðið. Þau hafa hins vegar varla átt í samskiptum árum saman, samkvæmt heimildum Daily Mail.
„Hann er ekki alveg með sjálfum sér,“ segir heimildarmaður.
Hilton var lagður inn á sjúkrahús eftir afar alvarlegt atvik 4. ágúst. Þetta gerðist eftir að hann var í beinni útsendingu á TikTok þar sem áhorfendur sáu hann nakinn og blóðugan með stóran hníf.
Útsendingin stóð yfir í um 15 mínútur áður en TikTok stöðvaði hana. Lögregla kom á vettvang skömmu síðar og Hilton var fluttur á sjúkrahús þar sem hann hefur dvalið síðan.
Fjölskylduvinur, sem hefur þekkt Hilton í meira en tvo áratugi, segir ljóst af jafnvel stuttum samtölum að hann sé enn langt frá því að hafa náð sér.
Hilton eigi stundir þar sem hann virðist skýr í hugsun en þess á milli missi hann þráðinn, tali samhengislaust og eigi erfitt með að halda einbeitingu.