Patrekur segir frá skrýtnasta nuddi sem hann hefur upplifað: „Ómægod, ég er að fara að fá glaðan endi og ég á ekkert í það“

Áhrifavaldurinn Patrekur Jaime fer í nudd þrisvar til fjórum sinnum í mánuði „til að fúnkera í íslensku samfélagi“ og segir frá skrýtnasta nuddi sem hann hefur farið í, en það er í þokkabót það furðulegasta sem hann hefur upplifað yfir höfuð.
Patrekur greinir frá þessu í myndbandi á TikTok sem hefur slegið rækilega í gegn.
Hann var í Kínahverfinu í New York og sá nudd auglýst fyrir 30 bandaríska dali. Hann og vinkona hans ákváðu að skella sér saman.
„Þetta voru eins ódýrir nuddbekkir og hægt er [...[ og pínulítið skilrúm á milli bekkjanna. Konan sem var að fara að nudda mig sagði mér að fara úr öllu, nærbuxunum líka. Vera bara alveg nakinn."
Patrekur hlýddi og lagðist á bekkinn.
„Síðan byrjar þessi kona að nudda mig, þessi pínulitla kona. Ég hélt að hún myndi brjóta öll beinin í efri part líkamans, ég var svo marinn og bólginn eftir hana. Þetta var svo vont, ég hef aldrei upplifað svona sársauka á ævinni. Nei, nei, svo kemur vitleysan. Hún byrjar að nudda á mér fæturnar, ég er ekki í nærbuxum. Áður en ég veit af er hún komin með hendur eiginlega upp í rassgatið. Hún var farin að nudda svoleiðis á mér rassinn og eiginlega bara rassholuna og næstum því eistun [...] Ég hugsa: „Ómægod, ég er að fara að fá glaðan endi og ég á ekkert í það.“ Ég trúði ekki að þetta væri að gerast. Ég á ekkert í það að vera eitthvað: „Nei, nei, nei!“ Þannig ég hugsaði að kannski leyfir ég þessu bara að gerast, borga auka dollara og tala aldrei aftur um þetta. Sem er smá sjúkt líka því vinkona mín var eiginlega við hliðina á mér. Svo er hún enn að nudda efri lærin og ég bara: „Ómægod, ég get þetta ekki, þetta er svo skrýtið og mig langar svo ógeðslega lítið í glaðan endi og hvað þá frá einhverri lítilli konu.“ Heyrðu svo hættir hún bara og ég hugsa: „Thank you Jesus, God was with me.““
En furðunuddinu var ekki lokið. „Nei, nei, þá fer hún að gera það skrýtnasta sem ég hef lent í á ævinni. Hún tekur fótlegginn og snýr honum alveg upp í loft og á hliðina. Þannig ég er kominn alveg á hliðina, á typpinu... ég hef ekki upplifað svona [...] Ímyndið ykkur Patrek Jaime, í einhverri fimleikastöðu með typpið úti í Kínahverfinu.“
Að lokum segir áhrifavaldurinn: „Þetta var galið. Alltaf þegar ég fer í nudd hugsa ég: „Er ég að fara að lenda í einhverri svona vitleysu.“ En ég hef ekki lent í þessu hérna heima [á Íslandi].“
@patrekurjaimee Galnasta nudd sem ég hef lent í en er allavega living með þetta gúmmí @Nói Síríus #íslenskt #fyrirþig #samstarf ♬ original sound - Bentleyb2331