Missti 65 kíló á Ozempic - „En ég er líka að missa vitið, minnið, sjónina, málið og heyrnina“

Fjölskyldufaðirinn Brad Roberts frá Suður-Karólínu léttist um 65 kíló á hálfu ári á Ozempic. Hann var svo ánægður að hann lék í auglýsingu fyrir lyfið hjá fyrrverandi vinnuveitanda sínum, bandaríska fjarheilbrigðisfyrirtækinu LifeMD. LifeMD veitir læknisþjónustu í gegnum netið, fólk getur til dæmis fengið læknisráðgjöf og lyfseðla í gegnum fyrirtækið.
Í auglýsingunni opnaði Brad sig um matarfíkn og hvernig fráfall föður hans hafi orðið til þess að hann reyndi að „fylla tómarúmið með mat.“
„Í fyrsta skipti í mörg ár er ég öruggur. Ég finn muninn. Það er hægt að breyta til,“ sagði Brad í auglýsingunni. En það sem hann áttaði sig ekki á þeim tíma var að hann borgaði fyrir þetta skjóta þyngdatap með heilsunni. Brad hefur nú lagt fram kæru gegn lækninum sem ávísaði honum lyfið og LifeMD.
Samkvæmt málsókninni, DailyMail greinir frá, kveðst hann nú glíma við alvarleg heilsufarsvandamál. Hann segist sárkvalinn, í liðum, vöðvum, maga og eyrum. Hann segir verkina svo slæma að hann ver allt að 18 klukkustundum á dag í rúminu.
Brad segir lyfið einnig hafa orðið til þess að fituvefur í eyranu hafi rýrnað svo hratt að hann eigi í erfiðleikum með jafnvægi, að standa og ganga. Hann segist glíma við heyrnarskerðingu og eyrnasuð. Hann heldur því einnig fram að sjón hans hafi farið versnandi og kennir lyfinu um.
Ekki nóg með það þá rekur Brad einnig minnis- og vitræn vandamál sín til notkun lyfsins, hann segist meðal annars glíma við minnisleysi, skert skammtímaminni, óskýrt tal og einbeitingarleysi. Hann á líka erfitt með að tjá sig, bæði í töluðu og skrifuðu máli. Hann segir einnig að daglegt líf og daglegar athafnir reynist honum erfiðar.
Brad heldur því fram að honum hafi verið ávísað of stórum skammti og hafi ekki fengið nægilegar upplýsingar um mögulegar aukaverkanir eða aðra meðferðarmöguleika. Brad fer fram á 35,8 milljónir dala í skaðabætur.
Læknir Brad og LifeMD hafna ásökunum og segja þær tilefnislausar. Málið hefur ekki enn farið fyrir dóm.