Einn þekktasti femínisti sögunnar, Gloria Steinem, er látin

Gloria Steinem, aðgerðarsinni og brautryðjandi sem hjálpaði til við að móta kvennahreyfingu nútímans, er látin 92 ára að aldri. Samkvæmt yfirlýsingu lést hún á heimili sínu í New York á miðvikudaginn, umvafin ástvinum.
„Þessari tæpu öld sem Gloria varði í jarðvist sinni var vel varið og hún hélt áfram að vinna að jafnrétti allt til enda,“ segir í yfirlýsingunni og er þar tekið fram að mesti kostur Gloriu hafi verið sá að hún kunni að hlusta á aðra og fá viðmælendur sína til að upplifa að þeir væru sýnilegir og hefðu rödd.
„Orð hennar, gjörðir og fordæmi gáfu fólki leyfi til að vera sitt sannasta sjálf. Gloria lifði lífinu í samræmi við sinn sjálfstæða anda og af mikilli forvitni og frábæru skopskyni.“
Gloria gifti sig fyrst þegar hún var 66 ára gömul en þá gekk hún að eiga athafnamanninn og umhverfissinnann David Bale, sem var faðir leikarans þekkta Christian Bales. Brúðkaupið var haldið árið 2000 en var skammlíft því David lést aðeins þremur árum síðar.
Femínistinn frægi eignaðist aldrei börn en varð stjúpmóðir fjögurra barna Davids eftir að þau giftu sig.
Gloria hóf feril sinn sem blaðamaður á áttunda áratug síðustu aldar og tók svo þátt í stofnun tímaritsins Ms. sem var eitt fyrsta tímaritið sem fjallaði um málefni kvenna án þess að einblína á heimilisstörf eða fegurð. Hún tók þátt í hreyfingu femínista sem barðist fyrir auknum sjálfsákvörðunarrétti bandarískra kvenna, svo sem réttinum til að sækja um greiðslukort án samþykkis karlmanns, fyrir því að konur kæmust inn í bestu háskólana og fyrir því að konur gætu löglega farið í þungunarrof.