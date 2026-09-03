Dóttir Stanley Kubrick svarar einni lífseigustu samsæriskenningu kvikmyndasögunnar

Vivian Kubrick, dóttir hins goðsagnakennda leikstjóra Stanley Kubrick, hefur stigið fram og svarað einni lífseigustu samsæriskenningu kvikmyndasögunnar, en hún tengist síðustu kvikmynd föður hennar, Eyes Wide Shut.
Kenningin hefur gengið árum saman og snýst um 20 mínútna kafla sem sagður er hafa verið klipptur úr myndinni eftir skyndilegt andlát Kubricks árið 1999. Í þessum meintu týndu mínútum átti að leynast mun dekkri endir á myndinni sem sumir hafa síðar tengt við Jeffrey Epstein og glæpi hans.
Vivian segir engar sannanir fyrir þessu liggja fyrir.
Mun dekkri endir
Eyes Wide Shut, með Tom Cruise og Nicole Kidman í aðalhlutverkum, kom út árið 1999 og reyndist síðasta mynd Kubricks.
Cruise leikur lækninn Bill Harford sem fyrir tilviljun kemst á snoðir um leynilegan hóp valdamikils fólks og laumast inn í dularfullt samkvæmi þar sem grímuklæddir gestir taka þátt í kynlífsathöfnum.
Í gegnum tíðina hafa samsæriskenningar verið á kreiki um að upphafleg útgáfa Kubricks hafi verið um 20 mínútum lengri en þær 159 mínútur sem myndin er í dag.
Samkvæmt einni öfgafyllstu útgáfu kenningarinnar átti að koma í ljós að leynifélagið tengdist kynferðislegri misnotkun á börnum. Persónur Cruise og Kidman áttu síðan að fórna dóttur sinni til hópsins.
Warner Bros. á samkvæmt kenningunni að hafa hafnað þessum endi og látið klippa umræddar 20 mínútur úr myndinni eftir að Kubrick lést skyndilega, aðeins nokkrum dögum eftir að hann sýndi stjórnendum kvikmyndaversins útgáfu sína af myndinni.
Síðar hafa sumir gengið enn lengra og haldið því fram að Kubrick hafi haft vitneskju um sams konar heim og síðar kom í ljós að kynferðisbrotamaðurinn Jeffrey Epstein lifði og hrærðist í.
Joe Rogan blandaðist í málið
Kenningin fékk aukinn byr undir báða vængi árið 2024 þegar handritshöfundurinn og leikstjórinn Roger Avary ræddi málið í hlaðvarpi Joe Rogan.
Avary vann þó ekki að Eyes Wide Shut og byggði frásögn sína á upplýsingum sem hann sagðist hafa fengið frá öðrum.
Vivian Kubrick hefur nú svarað orðrómnum í ítarlegri færslu á X og segist aldrei hafa heyrt um þessar meintu 20 mínútur þegar myndin var gerð.
„Þetta mun valda mörgum vonbrigðum, en ég heyrði sannarlega ekkert um þessar týndu 20 mínútur á þeim tíma og hef heldur ekki heyrt neitt síðan sem staðfestir að slíkur hluti myndarinnar hafi nokkurn tíma verið til,“ segir hún.
Myndin þegar fullklippt
Vivian segir að eina breytingin sem hún hafi vitað um hafi verið gerð að kröfu Warner Bros. vegna aldurstakmarks myndarinnar í Bandaríkjunum.
Tölvugerðum fígúrum hafi verið komið fyrir í kynsvallsatriði myndarinnar til að hylja hluta nektarinnar og tryggja að myndin fengi R-aldurstakmark í stað hins strangara NC-17.
Hún segist hins vegar aldrei hafa heyrt að heilar senur hefðu verið fjarlægðar.
Þegar Kubrick lést hafi sjálfri klippingunni verið lokið og Eyes Wide Shut verið komin á lokastig eftirvinnslu. Enn hafi meðal annars verið unnið að hljóðblöndun og tónlist.
Vivian bendir jafnframt á að kvikmyndagerð árið 1999 hafi verið allt annars eðlis en stafræn kvikmyndagerð nútímans. Þegar endanleg klipping hafði verið ákveðin var upprunalega filman klippt til í samræmi við hana. Ekki var einfaldlega hægt að færa atriði til eftir á með sama hætti og hægt er með stafrænt myndefni í dag.
„Raunveruleg samsæriskenning“
Vivian viðurkennir að hún geti ekki vitað með fullri vissu hvað gerðist fyrstu rúmlega 30 klukkustundirnar eftir andlát föður hennar, enda hafi hún ekki verið viðstödd.
Hún segir þó aldrei hafa séð nein gögn sem sýna að þessar 20 mínútur hafi verið til.
„Þar til haldbær sönnunargögn koma fram er sagan um að 20 mínútur hafi verið fjarlægðar úr Eyes Wide Shut eftir dauða hans, að mínu mati, raunveruleg samsæriskenning en ekki staðreynd,“ segir hún.
Vivian segist auk þess fullviss um að ef svo stór hluti myndarinnar hefði raunverulega verið fjarlægður hefði hún á endanum komist að því. Eftir dauða föður síns hafi hún lagt mikla áherslu á að vernda verk hans og tekið þá ábyrgð mjög alvarlega.