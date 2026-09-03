Skuggahlið OnlyFans: Senda myndir af grunlausum eiginkonum sínum og biðja um þetta

Grace er fyrrverandi umboðsmaður fyrir OnlyFans-stjörnur og hefur verið viðloðin klámiðnaðinn um árabil. Hún var gestur í hlaðvarpsþætti Annie O'Quigley á dögunum og opnar sig um dökku hlið iðnaðarins og hvað fer raunverulega fram á OnlyFans.
Eitt af því sem áskrifendur geta gert á OnlyFans er að leggja fram ýmsar beiðnir. Hún segir vinsælt að tannlæknar séu með tannblæti og óski eftir myndbandi þar sem konan sýnir tennurnar og góminn. En það er líka beðið um sjúkari og furðulegri hluti.
„Ég er ekki hrifin af þessu en þeir senda mynd af eiginkonu sinni, sem lítur út eins og mjög venjuleg kona, og þeir segja: „Niðurlægðu konuna mína. Segðu mér að þú sért miklu betri en hún.“ Þannig hluti, þetta er hræðilegt,“ segir Grace og bætir við að sumar OnlyFans-stjörnur samþykkja slíkar beiðnir, en hún sé sjálf persónulega á móti því.
„Það er mjög dökk hlið á þessum iðnaði sem ruglar í höfðinu þínu,“ segir Grace og segir dæmi um að menn finni klámstjörnur sem líkjast dætrum þeirra og óski eftir hlutverkaleik þar sem þær þykjast vera dætur þeirra.
„Konur sem þéna hvað mest á OnlyFans hafa meira svigrúm til að afþakka beiðnir og segja nei. En þær sem hafa minni áskrifendahóp eru líklegri til að framleiða slíkt efni.“
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